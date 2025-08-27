Bonacci sufrió un grave accidente y pone en evidencia el estado crítico de los choferes bajo la gestión de Martín Menem

Un episodio que pudo haber terminado en tragedia sacudió ayer la Cámara de Diputados de la Nación. La diputada Rocío Bonacci y su padre, José Bonacci, sufrieron un accidente de tránsito mientras se dirigían a Buenos Aires en un vehículo oficial.

El incidente, ocurrido en la localidad bonaerense de El Paraíso, expone una preocupante realidad: las condiciones laborales y el manejo de los choferes que trasladan a los legisladores, responsabilidad directa del diputado Martín Menem.

Rocío Bonacci es conocida por intentar derogar la ley del Aborto y por su visita a genocidas

El vehículo, un Nissan Sentra asignado por la Cámara Baja, perdió el control y terminó en una zanja luego de que el conductor se quedara dormido al volante. Tanto Rocío como su padre sufrieron heridas leves, aunque ella tuvo que ser atendida en un centro de salud de Ramallo por un golpe en el rostro, mientras que José Bonacci manifestó su indignación y preocupación por lo sucedido.

" Esto es gentileza de la remisería Nenem (sic) ", declaró el líder del partido Unite, en diálogo con LPO. "El chofer venía durmiéndose, se despistó el auto y caímos en una zanja tremenda". Así dejó clara una denuncia hacia el manejo del área de los vehículos bajo la gestión de Menem, señalado como responsable del desorden y las precarias condiciones en las que trabajan los choferes asignados a los legisladores.

Rocío Bonacci sufrió un grave accidente

La diputada Bonacci ya había elevado quejas ante la dirección de Automotores de la Cámara Baja, encabezada por Renzo Montepeloso. Según su padre, las denuncias incluían preocupaciones sobre las condiciones laborales de los conductores y su aparente desprecio por los límites de velocidad: "Lo ponen a 160 como si nada", graficó José Bonacci, evidenciando la alarmante situación.

El accidente no solo dejó marcas físicas en los involucrados, sino que también generó un fuerte impacto político: "Si no llegamos a dar quórum para la sesión de hoy es por culpa de Menem", subrayaron los Bonacci, apuntando directamente contra el diputado riojano y su presunta negligencia en el manejo del área en medio del escándalo de corrupción que lo envuelve tras el pedido de coimas para él, para su primo Lule Menem y también para Javier y Karina Milei.

José Bonacci

Este episodio se suma a una relación ya tensa entre Rocío Bonacci y Martín Menem. Desde su llegada a la Cámara en 2023, la diputada santafesina protagonizó enfrentamientos con el titular de la Cámara Baja, especialmente tras su controversial visita al pabellón de Lesa Humanidad donde cumplen cadena perpetua represores de la última dictadura militar. A pesar de los conflictos internos y los desmembramientos dentro del bloque de La Libertad Avanza, Bonacci sigue formando parte de la bancada liderada por Gabriel Bornoroni gracias a la intervención directa de Milei.