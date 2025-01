"¿Qué me grabás?": cómo fue el cruce entre el sobrino de Cabezas y uno de sus asesinos

La impunidad y la falta de una Justicia volvieron a quedar en evidencia, después de que la hermana de José Luis Cabezas, Gladys, denunciara que su hijo se encontró con uno de los asesinos del reportero gráfico asesinado en 1997 en Pinamar; quien se jactó jocosamente de haber sido uno de los asesinos. "Si en este país hubiera condenas ejemplares, nadie mata a nadie. Porque acá matar es gratis, y encima te jactás que mataste, como una anécdota", lamentó.

"Cuando una persona mata a otra, tiene que tener una condena ejemplar. Y la verdad es que ninguno de los asesinos de mi hermano tuvo una condena ejemplar. De hecho, se jactan de haber matado a Cabezas", relató en sus redes, segundos antes al aire de La Red.

Allí fue que contó la bizarra secuencia en la cual su hijo del medio, de vacaciones y tranquilo en la localidad de Baradero de cara a un recital, se encontró 20 días atrás con el ex integrante de la banda Los Horneros.

Gladys Cabezas y el descanso de su hermano José Luis.

"Yo tengo acá la parrilla, de choripanes, en toda la Provincia... porque estuve detenido, yo fui uno de los que maté a Cabezas", aseguró Horacio Braga ante el joven, casi como si contara una nimiedad. La respuesta del chico, completamente impactado por lo que acababa de escuchar, fue leve e impulsiva: "Jodeme, era mi tío". La respuesta deshumanizada de Braga fue peor: "Uh, loco, qué se yo".

"Mi hijo quedó perplejo, como quedaron ustedes, y se fue al recital. Al recital no lo pudo disfrutar. Se puso a pensar: 'Este tipo fue el que mató a mi tío, fue el que cagó a mi familia'", detalló la hermana del fotógrafo asesinado. Cuando el joven pudo caer a tierra de lo que había sucedido, decidió ir y filmar al asesino de su tío. "Bueno, loco, yo te lo dije y no me dijiste nada, y ahora me venís a filmar", lo increpó Braga en su momento.

Horacio Braga era parte de la banda Los Horneros y fue quien contó, borracho, que habían matado a José Luis Cabezas.

No es la primera vez que el asesino de la banda de ex policías bonaerenses al servicio del corrupto poder de los 90 habló de más. "Ese Braga fue el que cuando estuvo borracho contó que había matado a Cabezas, y por eso lo agarraron", recordó Gladys. A su vez, lamentó que esta forma de narrar lo sucedido demuestra que "para ellos es un triunfo" el crimen que realizaron.

El 25 de enero de 1997 apareció asesinado Cabezas, quien se encontraba en Pinamar realizando una cobertura para la revista Noticias. Mañana se cumplirán 28 años de su crimen y, si bien algunos ya pagaron las penas carcelarias, parecen bastante lejos de pagar las que son sociales.