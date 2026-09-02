Sin dignidad: Majul culpó a IBOPE por el bajo rating de LN+ y lloró en vivo

Luis Majul volvió a protagonizar un momento vergonzoso y humillante al aire de su programa de LN+, donde reclamó a la empresa Kantar IBOPE Media que mide el rating por los bajos números de audiencia del canal de noticias en el que se desempeña, que viene con un promedio descendente y que está por debajo del resto de las señales de noticias del país. ¿Y si las razones están en la defensa del Gobierno nacional que hacen?

"Hace un buen tiempo que, a mí entender, no estoy hablando de mí ni de mi programa en particular -no me puedo quejar-, que IBOPE debe tener algún error técnico respecto a la señal de LN+", aseguró Majul, antes de finalizar la emisión de su ciclo el último martes y de remarcar que ya se lo había dicho "respetuosamente" a la empresa que mide la audiencia.

"No creo que sea ninguna cosa extraña, espero que no. Pero por favor revisen los errores técnicos que tienen, ¿eh?", deslizó el conductor más adelante, mientras dejaba una puerta abierta a una posible conspiración de la firma con la señal que representa. En ese sentido, se refirió a la posibilidad de "hacer una auditoría conjunta con los canales que pagan el servicio", potestad que tienen sus clientes, e instó a su canal a que tome la decisión.

"Revisen técnicamente porque hay cosas que no se explican mucho, son inexplicables. Yo mismo, que sigo desde hace muchos años los números, me parece que alguna cosa técnica les tiene que estar fallando. Se los dije personalmente, respetuosamente, cariñosamente, se los digo públicamente", concluyó Majul.

Majul junto a Milei

¿No tendrá que ver con esto?

Lo cierto es que, mientras la gestión de Javie Milei desciende en su imagen pública, también lo hacen en audiencia las señales más adictas al ajuste y la motosierra libertaria como LN+. ¿O acaso creyó Majul que era gratis ser un entrevistador sumiso del Presidente en las distintas oportunidades en las que le tocó preguntar y eligió hacerlo de manera cómplice?

Cuando se discutía el aumento de los jubilados en 2024, fue quien defendía que no había chances de darlo porque "no hay plata". Cuando las universidades pedían fondos el mismo año Majul aseguró que "antes de que pedir plata hay que mostrar en qué se la gastan". Cuando Fate dejó sin trabajo a 920 personas, mandó a los despedidos a manejar autos o repartir comida en aplicaciones. ¿Y si la razón número uno de la baja audiencia es esta?