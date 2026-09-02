La Iglesia le marca fuerte la cancha al Gobierno por la crisis, los despidos, la desigualdad y la violencia

El arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, fue durísimo contra el Gobierno nacional por la pobreza y algunas expresiones del presidente Javier Milei, a meses de la visita que hará a la Argentina el papa León XIV en noviembre, con la tensión con la Iglesia católica en plena escalada y los antecedentes de los tedeums del 25 de Mayo y el 9 de Julio, donde el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, también fue crítico con el rumbo de la gestión libertaria.

"Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato. Cuando dicen 'hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza', no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria", consideró Sixto Rossi ante una rueda de prensa improvisada en la provincia en la que se desempeña. "Es cierto que los han sacado. La cosa es dónde los han puesto", insistió.

El arzobispo también se refirió a "un palabrerío hasta ofensivo" en relación a frases que dejó el mismísimo Milei. "Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase", rechazó Sixto Rossi, quien recibirá a León XIV cuando visite Córdoba como parte de la gira que hará por el país.

La tónica crítica del monseñor es de larga data. Aunque un mes atrás, en diálogo con Canal C, aseguró que León XIV conoce el país al que llega. "Sabe de lo lindo de nuestro pueblo y de la parte fulera, de la conducción de los gobiernos. No llega con los ojos vendados", explicó. En esa oportunidad confesó que venía "bien" la mirada del Papa porque en el país se está "destratando a los frágiles y sería lindo que se revierta".

García Cuerva junto a Milei en el tedeum del 25 de Mayo de 2025.

La perspectiva de Sixto Rossi es la del desafío colectivo de "poner la mirada en el más necesitado". En ese sentido, opínó que León XIV es "más manso" que su antecesor, pero que representa "el legado de Francisco, en los temas esenciales, sin perder lo propio, ya que hay continuidad en los temas generales como la paz, la migración, las economías inhumanas".

Durante el último tedeum en la Catedral porteña, García Cuerva ya se había mostrado firme ante la perspectiva del Gobierno nacional. "A veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos", expuso frente a Milei. "Recorremos el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles", cuestionó en relación a las formas del Presidente.