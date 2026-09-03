La era de los deslomados: Toto Caputo se comparó con Adorni y le pidió paciencia a la gente

El ministro de Economía está sufriendo una verdadera "adornización". Ocurrió este miércoles: tras pisar suelo estadounidense, el funcionario pasó por la misma gaffe que el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, y terminó utilizando la misma frase que llevó al entonces dirigente libertario a la ruina política: "Nos deslomamos". Las fatídicas palabras fueron pronunciadas en la conferencia Vientos de Cambio, donde conferenciaron los principales referentes de La Libertad Avanza menos Peter Thiel, que se bajó tras las protestas en la puerta de su casa en Barrio Parque.

La desafortunada frase sirvió como respuesta a las críticas que había vertido más temprano la Unión Industrial Argentina (UIA) en el Día de la Industria contra el Gobierno, al que trató de "trader" y "endeudador" y criticó por "no saber lo que es una fábrica". Poco después, desde Estados Unidos, el titular del Palacio de Hacienda salió al cruce. Lo mismo hizo el presidente, que pidió "no dejarse psicopatear" antes de decir que los salarios privados e informales "volaban".

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Pero Toto, que se acostumbró a los micrófonos, declaró: "La gente se puede quedar tranquila de que estamos por el camino correcto. Sabemos que lleva tiempo y que hay que tener paciencia". Y luego lo dijo: "Sepan que nosotros trabajamos y nos deslomamos para que este cambio continúe". La semejanza en el empleo de las palabras sorprendió al círculo de reporteros que rodeaba al ministro y de inmediato comenzó a circular en las redes sociales con virulencia por la profunda similaridad con aquellas declaraciones de Adorni sobre la inclusión de su esposa Bettina Angeletti en una gira a Estados Unidos, que marcaría el principio del fin para el exvocero y jefe de gabinete.

En el intento de no darle demasiada importancia al asunto, Caputo continuó: "Yo hablo con todas las industrias todas las semanas, todo el tiempo. Y el feedback de las industrias no es el que ha pasado hoy el Vicepresidente de la UIA sino todo lo contrario, todos entienden que es momento de reconvertirse, todos entienden que es momento de invertir, que es un momento de cambio y como todo momento de cambio genera cierta fricción. Pero debo decir que la reacción de los empresarios es absolutamente positiva".

Toto Vientos de Cambio

El pedido de paciencia de Caputo coincidió además con la presentación de su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025. El ministro informó bienes, depósitos y dinero por $19.509 millones al cierre del año, contra $11.851 millones al comienzo, un incremento nominal de casi $7.700 millones.

El dato más llamativo está en la composición: declaró alrededor de $12.422 millones en depósitos en el exterior, mientras que sus ahorros en el país rondaron los $600 millones. Es decir, cerca del 95% de sus ahorros declarados estaban fuera de la Argentina y aproximadamente el 68% de su patrimonio estaba radicado en el exterior.

El discurso del ministro de Economía encajó perfectamente con el clima de Vientos de Cambio, la cumbre organizada por la Fundación Libertad y Progreso junto con Reason Foundation y Archbridge Institute en el Sheraton de Retiro La organización presentó el encuentro como un "punto de inflexión para América Latina" y convocó a más de 40 expositores para discutir reformas económicas, libertad de mercado, y reducción del Estado. El cierre quedó a cargo de Javier Milei, que volvió a defender el ajuste fiscal y descartó flexibilizar la política monetaria y fiscal.