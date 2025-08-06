Quién era Diego, el joven hallado muerto al lado de la ex casa de Cerati: su padre creía que había sido secuestrado por una secta

El misterio que envolvía al caso del cuerpo hallado en la casa donde vivía el músico Gustavo Cerati dio un primer paso hacia su resolución luego de que identificaran al cadáver como Diego Benigno, un joven de 16 años que había desaparecido el 26 de julio de 1984 y a quien su familia buscó por muchos años, convencida de que una secta estaba detrás. El fiscal Martín López Perrando ahora investigará a quienes vivían en la casa donde fue enterrado.

La familia Benigno buscó a Diego durante años y su padre, Juan, estaba convencido de que había sido secuestrado por una secta. El cuarto del recién identificado quedó intacto durante años. Para buscarlo repartieron volantes e intentaron llamar la atención de los medios de comunicación, aunque sólo lograron una entrevista en la revista ¡Esto! en mayo de 1986, casi dos años después de que desapareciera.

El cartel que pegaron los padres de Diego Benigno para buscarlo tras su desaparición.

"La Policía dice que tiene tres mil casos iguales. Y fíjese qué absurdo: desde el primer momento lo caratularon como 'fuga de hogar'. Yo protesté y ¿sabe qué me dijeron? Que así estaban impresos los formularios. Me negué a eso, pero como si nada. ¿Qué quiere que investiguen si ya dan por sentado que él se fue, y no que me lo robaron?", protestaba el hombre en la entrevista realizada.

A los años Juan murió en un accidente de tránsito y se fue sin saber qué había pasado con su hijo. Aunque su madre, que sigue viva, sí se enteró a través de los dos hermanos de Diego. Justamente fue un sobrino de él quien se animó a suponer, cuando la noticia del cuerpo en la casa de Cerati se viralizaba, que ese hombre menudo podía ser su tío.

La tapa de la revista ¡Esto! donde salió la familia de Diego Benigno a denunciar su desaparición.

Ahí jugaron los objetos que le encontraron a Benigno cuando lo hallaron, producto de una demolición lindera que dejó expuestos sus restos. El corbatín azul que era parte de su uniforme escolar fue trascendental, al igual que el llavero naranja encontrado, el colgante hecho con una moneda de 5 yenes y el reloj calculadora de marca Casio, que era de 1982. La prenda de vestir era la que usaba en la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) Nº 36.

Según el relato de la mamá de Diego, el adolescente había vuelto al mediodía de la escuela y, tras almorzar, le pidió plata para el colectivo y poder visitar a una amigo, sin mucho más detalles. Los testimonios lo vieron por última vez en Náon y Monroe, a algunas cuadras de su hogar. Cuando sus padres fueron a hacer la denuncia a la Comisaría 39 del barrio de Belgrano, los oficiales soltaron que ya iba a volver, seguro que se había ido "con una mina".

La nota de la revista ¡Esto! donde la familia de Diego Benigno denunció su desaparición.

Está previsto que López Perrando proceda a citar a declarar a las personas que vivían en 1984 en la casa de Congreso 3742, donde se mudó Cerati casi 20 años después. Son tres: una madre y dos hijos, un varón y una mujer, de apellido Graf. La idea es que, más allá de la prescripción por ser algo que sucedió hace más de 15 años, se pueda saber por qué lo mataron a Diego y quién lo hizo.