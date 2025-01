Quién es Franco Toro, el argentino desaparecido tras intentar un rescate heroico en Punta del Este

En un trágico comienzo de año, las playas de Punta del Este se convirtieron en escenario de una intensa operación de rescate que mantiene en vilo a todos. Franco Adrián Toro, un joven argentino de 30 años, oriundo de Bahía Blanca, desapareció en las aguas de Playa Brava durante la mañana del primer día de 2025. Lo que comenzó como una celebración de Año Nuevo con amigos, culminó en una tragedia que hoy conmociona a familiares, amigos y a toda la comunidad. El drama se desató al amanecer, cuando una compañera de trabajo de Toro ingresó al mar en una zona no habilitada debido a la peligrosa presencia de rocas.

Franco Adrián Toro, de 30 años

Instantes después, la mujer pidió auxilio al quedar atrapada por las olas. Sin dudarlo, Franco y otros dos amigos se lanzaron al agua en un intento desesperado por rescatarla. La situación rápidamente se tornó crítica, lo que motivó la intervención de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay. Según informó Alejandro Pérez, vocero de la Armada Nacional, personal de Prefectura logró salvar a la mujer y a uno de los hombres. El segundo del grupo de amigos logró salir del agua por sus propios medios. Sin embargo, Franco Toro no pudo ser localizado y es intensamente buscado por tierra y mar por estas horas.

Franco no es solo un trabajador estacional en Punta del Este. Oriundo de Bahía Blanca, se destaca como tatuador y artista plástico, conocido por su habilidad para transformar ideas en obras de arte sobre piel, papel y lienzo. Su amor por los animales también es evidente en las redes sociales, donde comparte momentos junto a su gata Tita y otras criaturas. En su última publicación en Instagram, realizada en noviembre de 2024, Franco anunciaba su inminente mudanza y agradecía a sus seguidores por el apoyo. "A veces nos olvidamos de las personas reales detrás de las redes sociales", escribió.

El argentino de 30 años es intensamente buscado tras haber desaparecido en el mar

No obstante, seguramente el joven no se imaginaba que sus palabras resonarían con una profundidad inesperada semanas después. La Prefectura Nacional Naval uruguaya, junto con la Brigada de Guardavidas de Maldonado, desplegó un operativo que incluyó botes semirrígidos y patrullas terrestres. Las primeras 24 horas son consideradas cruciales, y los rescatistas no cesaron ni escatimaron en sus esfuerzos, a pesar de las condiciones adversas que dificultan el acceso a la zona rocosa. "Buscar nunca se deja de buscar", aseguró el capitán de navío Sebastián Sorribas, mientras la preocupación y el temor ascienden con el correr de las horas.

Al no poder sacarla del agua, arribó al lugar personal de la Prefectura que lograron rescatar a la mujer y a uno de los hombres

Testigos y autoridades coinciden en que la acción heroica de Franco y sus amigos evitaron que la tragedia fuera aún mayor. "El hecho ocurrió cuando una mujer ingresó al mar, perdió el equilibrio y dos hombres intentaron salvarla. El personal de rescate logró sacar a la mujer ya uno de ellos, pero Franco no pudo salir", detalló Pérez. La Prefectura Nacional Naval de Uruguay activó un operativo de búsqueda que se extendió durante toda la jornada del miércoles. Sin embargo, hasta el momento, no hay rastros de Franco. "La zona es complicada por la gran presencia de piedras. Hay áreas inaccesibles y eso limita los esfuerzos", dijo Sorribas.

Franco Adrián Toro, de 30 años

Los dos sobrevivientes fueron trasladados al Hospital de Maldonado, donde permanecen en observación. Según las autoridades, se encuentran fuera de peligro, pero bajo el impacto emocional de lo sucedido. Mientras las horas pasan, la incertidumbre y el dolor crecen. Amigos y familiares de Franco manifestaron su desesperación y esperanza a través de las redes sociales, pidiendo apoyo y oraciones. "Franco es un luchador, tiene que aparecer", escribió uno de sus amigos más cercanos y agregó: "No podemos creerlo, Facu siempre fue un luchador y un amigo incondicional. Rezamos por él". El inicio de un nuevo año quedó marcado por una búsqueda que trasciende fronteras y une corazones en torno a la esperanza de un milagro. "No tengo determinado hasta cuándo voy a buscar, voy a buscar hasta que agote los medios", cerró Sorribas.