Spagnuolo pidió sobreseimiento y nulidad de la causa: alega que los audios fueron realizados con inteligencia artificial

El caso que involucra al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, dio un nuevo giro con el reciente planteo de nulidad presentado por su defensa.

En un escrito de 13 páginas, el abogado Mauricio D'Alessandro solicitó al juez Sebastián Cassanello que se declare la nulidad de la causa y el sobreseimiento de su cliente, argumentando que los audios que lo incriminan habrían sido manipulados mediante inteligencia artificial .

Diego Spagnuolo

El eje central del planteo se basa en un informe pericial que, según la defensa, concluye que los audios contienen una " voz sintética generada mediante algoritmos de inteligencia artificial, con una probabilidad del 65% ". Además, el escrito sostiene que la voz de Spagnuolo habría sido obtenida de una conversación telefónica privada interceptada ilegalmente.

"El material probatorio no se encuentra debidamente corroborado", afirmó D'Alessandro, quien también cuestionó al fiscal Franco Picardi por no haber verificado la autenticidad del material original.

Mauricio D'Alessandro

En su argumentación, la defensa citó un fallo de 1998 en el que la Cámara Civil determinó que los audios obtenidos sin orden judicial carecen de validez jurídica: "Los audios fueron obtenidos ilegalmente sin intervención de juez alguno", enfatizó D'Alessandro, buscando invalidar una de las principales pruebas en la causa.

Sin embargo, la investigación no depende exclusivamente de los audios cuestionados. La recolección de pruebas incluye un amplio abanico de elementos, como análisis de movimientos bancarios, cruces de llamadas, registros de citas y audiencias, y otras evidencias que podrían sustentar las acusaciones por administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública en ANDIS.

Diego Spagnuolo momentos antes de comparecer ante la justicia

El fiscal Picardi, por su parte, defendió la solidez del caso y avanzó en la investigación para esclarecer los hechos. Aunque el planteo de nulidad busca desacreditar los procedimientos realizados hasta ahora, las autoridades judiciales mantienen firme la investigación.

Con este nuevo capítulo, la causa ANDIS sigue siendo un foco de atención en el ámbito judicial. La decisión del juez Sebastián Cassanello sobre el pedido de nulidad será clave para definir el rumbo del proceso y determinar si Diego Spagnuolo continuará imputado o si logrará sortear los cargos en su contra.