Niegan el sobreseimiento a Cristian Graf: piden que se investigue a la familia "de arriba a abajo" por el crimen de Diego Fernández Lima

El último viernes la Sala IV de la Cámara del Crimen anuló la indagatoria de Cristian Graf por el "encubrimiento agravado" del asesinato de Diego Fernández Lima en 1984 porque consideró necesario determinar cuáles fueron las razones y saber quien ejecutó el homicidio. Ahora, la querella de la familia de la víctima aprovechará la instancia para conocer la verdad y avanzar en imputar al o los responsables.

"Ahora hay que investigar todo: a la familia Graf, de arriba a abajo. Hay que estudiar distintas hipótesis y autorías", aseguró ante el diario Clarín el abogado Hugo Wortman Jofré, representante de la familia Fernández. La decisión de los jueces Ignacio Rodriguez Varela, Hernán López y Julio Lucini, determinada por el hecho de que la prescripción debe dictarse para alguien particular y no en general, abrió una posibilidad enorme de encontrar razones que puedan llevar justicia a la memoria del asesinado joven de entonces 16 años.

Diego Fernández Lima desapareció el 26 de julio de 1984.

"Hay una responsabilidad del Estado argentino en brindarle a la familia Fernández Lima un servicio de Justicia en los términos de las convenciones internacionales", explicó Wortman. "Lo que sigue es hacer toda la investigación que sugirió la Cámara: no abandonar las circunstancias de la muerte, que fueron violentas, y determinar autorías, participaciones y otros delitos conexos", añadió.

La resolución judicial cambia por completo el panorama para Cristian Graf, quien avanzó con el pedido de prescripción desde que quedó señalado por la Justicia. En ese sentido, el juez Lucini detalló que "no hay posibilidad de desvincular a Graf del homicidio, ya sea como autor, cómplice o en cualquier grado de participación, en una línea temporal distinta al delito por el cual se pretendía limitar su examen".

Cristian Graf, el acusado del prescripto crimen de Diego Fernández Lima.

Para ese magistrado "el deceso en 1984 verifica un vínculo entre víctima y encausado, compañeros de colegio, circunstancia demostrada por informes y testimonios". Además, el juez Rodríguez Varela señaló que "no se han de atender los argumentos de la defensa sobre la eventualidad de que hubiera sido sepultado en el terreno lindero ", ya que "es una mera conjetura que refuta la prueba y la labor de los peritos".

López también remarcó que "no puede encubrirse un delito del que es poco probable que Graf sea ajeno, ya sea por acusación, participación o por haberlo presenciado y/o encubierto". También indicó que "no pueden desconocerse las circunstancias del hallazgo, dado que Graf residía en esa vivienda desde la desaparición de Fernández Lima y continuó haciéndolo hasta que se encontraron los restos".

Los cálculos de que a Diego Fernández Lima lo asesinaron el 26 de julio de 1984 en esa propiedad son ya exactos. Es un hecho que a partir del fallo del viernes se cayó la intención de prescribir sin investigar que había impulsado la familia sospechosa. Los restos de fueron hallados el 20 de mayo de 2025 y generaron un revuelo importante por salir a la luz por haberse encontrado en una propiedad del barrio porteño de Coghlan lindera a donde vivió el cantautor Gustavo Cerati.