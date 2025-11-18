Hostigado, aislado y sin salida, la cadena de abusos que sufrió Matías Rolfi en la UBA: "Le voy a cagar la vida"

Luego de semanas de especulaciones, salieron a la luz muchos mensajes que demuestran que el estudiante de la UBA Matías Rolfi, quien se quitó la vida tras ser bochado en un examen, sufría bullying por parte de un grupo de compañeros, entre los que se encontraba un ayudante de cátedra de la materia que lo llevó a tomar la drástica decisión. "Le voy a cagar la vida a Rolfi", aseguró este docente de hecho sobre el joven de 27 años.

El chat en el que se ve cómo el ayudante de cátedra Tom le hacía bullying a Matías Rolfi.

Tom, como se lee que se referencia a esta persona, es ayudante de la materia Bromatología en la Facultad de Medicina, de acuerdo a lo que aportó a TN la hermana de la víctima, Rocío Rolfi. En la conversación en donde asegura que lo va a perjudicar también participa Ariana, quien cumplía en ese momento las mismas funciones que él.

Este chat no es el único que apareció en el que se pudo demostrar un trato diferenciado y peligroso para con el fallecido. En un diálogo que tuvo él mismo en el grupo llamado "Fisiología 2025", señaló que el segundo parcial que se venía en la materia en cuestión sería "mucho más difícil". El trato diferenciado de otra compañera de él llegó enseguida: "¡Es un examen nada más! ¡Basta! Con decir que es imposible no se beneficia a nadie. Si hay tantos nutricionistas es porque aprobaron la materia. Ya se sabe que es pesada. No hace falta seguir diciéndolo".

Uno de los chats en los que se refieren al estudiante de la UBA Matías Rolfi, que se quitó la vida tras ser bochado en un examen.

En el grupo de "Bioquímica" también se vio cómo lo acosaban a él. "Algún día a ese chico le va a tocar un profesor sin paciencia y lo va a sacar de la clase, jajajaja", se río un compañero de él. De todos los chats, en este fue el único en el que alguien lo defiende. Agustín, como se llama esta persona, soltó: "Igual piensa que aporta, no lo hace con el propósito de perjudicar a los demás, no sé si da hablar así de un compañero".

Otro caso similar

El sitio TN dialogó con otra alumna que confesó que gracias a la forma en la que se movían estas personas ahora señaladas como bullineras, también contempló el suicidio. "Te lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo: en su momento, como no dejaban de molestarme e inventar cosas que nunca pasaron, tuve pensamientos de matarme. No paraban, y justo estaba pasando por una situación jodida", afirmó.

El relato de otro alumna que sufrió bullying por parte de los ayudantes de cátedra de la UBA.

La joven contó que todos los que tienen este tipo de trato pertenecen a ese grupo. "A mí me molestaron un año entero", lamentó. "No tengo la captura, pero el tal Tom me dijo cosas como 'bancatela' el viernes de nutrichismes. Incluso averiguaron quién era yo en persona porque siempre fui de perfil bajo", relató. "Me tuve que quedar callada, porque no era ni uno ni dos: eran varios", denunció.