El reclamo por la quita del "Volver al Trabajo" toma fuerza: 100 manifestaciones piqueteras a lo largo y ancho de Argentina

07 Abril de 2026 12:03
Más de 70 organizaciones sociales y piqueteras llevaron a cabo este martes una de las movilizaciones más masivas y significativas de los últimos años. La protesta, que tuvo como epicentro el Puente Pueyrredón y se extendió a más de 100 puntos del país, fue convocada en rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar cerca de 950 mil programas sociales, entre ellos el emblemático plan "Volver al Trabajo". La medida afecta a casi un millón de personas desatando una ola de indignación entre los sectores más vulnerables, quienes ven en esta decisión un golpe directo a su supervivencia.
Desde las primeras horas del día, columnas de trabajadores comenzaron a congregarse en distintos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. En el Puente Pueyrredón, uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones como la UTEP, el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria se unieron para bloquear el tránsito en ambos sentidos de la avenida Hipólito Yrigoyen. Las imágenes de ollas populares y neumáticos prendidos fuego son la foto del día.
Sin embargo, la tensión no tardó en escalar por parte del gobierno nacional a cargo de las fuerzas armadas bajo el puño de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Pasadas las 10:30 de la mañana, efectivos de la Prefectura Nacional y la Policía Federal, desplegaron un operativo que incluyó gases lacrimógenos y empujones para intentar desalojar a los manifestantes además de los ya tradicionales carros hidrantes que se apostaron en las inmediaciones del puente, listos para intervenir en caso de que se intensificara la resistencia.
El detonante de esta movilización fue el anuncio oficial del gobierno sobre la eliminación masiva de programas sociales que, aunque congelados desde hace tiempo, representan un ingreso crucial para miles de familias; el programa "Volver al Trabajo" otorga un ingreso mensual de 78 mil pesos a cambio de labores en municipios y cooperativas. Según datos proporcionados por las organizaciones sociales, esta medida dejará sin sustento a más de 950 mil personas, lo que equivale a una caída mensual de 35.300 millones de pesos en el consumo solo en la provincia de Buenos Aires.
Mónica Sulle, coordinadora del MST Teresa Vive, fue categórica en su crítica: Es un duro golpe a 960.599 familias que hoy perciben apenas $78.000 al mes como único ingreso fijo. Perjudican no solo a quien deja de cobrar, sino al conjunto de la población".
La represión en el Puente Pueyrredón marca un nuevo capítulo en la historia reciente del accionar estatal frente a las protestas sociales. Desde que Patricia Bullrich dejó su cargo como ministra de Seguridad en manos de su sucesor, Monteoliva, las políticas represivas no cesan. Este martes quedó demostrado que las fuerzas federales no dudan en recurrir al uso desmedido de la fuerza para sofocar cualquier intento de resistencia frente a las políticas de ajuste.
En este sentido, los manifestantes denunciaron que la presencia de la Policía Federal en territorio bonaerense constituye una acción ilegal y violatoria de las normas vigentes. Además, señalaron que el protocolo antipiquetes implementado por Bullrich sigue siendo una herramienta clave para criminalizar y reprimir la protesta social.
La magnitud de esta movilización no tiene precedentes recientes. Según los organizadores, se trata de la protesta piquetera federal más grande desde los tiempos en que Patricia Bullrich ocupaba el Ministerio de Seguridad e impulsaba medidas represivas contra los movimientos sociales. En esta ocasión, las consignas no solo apuntaron contra el ajuste económico, sino también contra lo que denominaron "la motosierra de Milei contra los más pobres".
El Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones populares advirtieron que esta es solo una primera muestra de lo que están dispuestos a hacer para resistir las políticas neoliberales del actual gobierno. "No vamos a permitir que nos quiten lo poco que tenemos. Trabajo sin salario es esclavitud", expresó uno de los referentes durante la protesta.
Aunque el Puente Pueyrredón se convirtió en el símbolo principal de esta jornada histórica, las movilizaciones se replicaron en todo el país. Desde Salta hasta Tierra del Fuego, pasando por Córdoba, Rosario y Mendoza, los cortes y manifestaciones tuvieron como objetivo visibilizar el impacto devastador que estas políticas tendrán sobre los sectores más postergados.
Además, en muchos puntos del país se organizaron ollas populares como una forma simbólica y concreta de mostrar las necesidades básicas insatisfechas que enfrentan miles de familias. Los manifestantes también anunciaron que presentarán un amparo judicial para frenar los cambios en los programas sociales y garantizar su continuidad.
Ciudad por ciudad, las manifestaciones que se organizaron
Provincia de Buenos Aires y accesos a CABA
- Seis cortes en accesos (provincia)
- Puente Pueyrredón (Avellaneda), entre los puntos posibles.
- La Matanza: Ruta 3 y General Paz
- Zona norte: Puente Saavedra
- Liniers: Rivadavia y General Paz
- La Plata: rotonda de la Autopista
Buenos Aires
- Mar del Plata: Ruta 2
- Bahía Blanca
- San Nicolás
- Pergamino
- Santa Fe
Rosario
- Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires
Santa Cruz
- Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)
- Las Heras
- Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)
Río Negro
- General Roca: Roca y Tucumán
Formosa
- Av. Gutiérrez
- Municipio de Ibarreta
- Clorinda
- San Juan
- Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico
Misiones
- Ruta 12 (Eldorado)
- San Pedro
- San Vicente
- Oberá
- Posadas
Córdoba
- Movilización a Patio Olmos
- Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz
Mendoza
- Nudo vial
Salta
- Olla popular frente al Cabildo
Santiago del Estero
- Av. Belgrano y Pellegrini
- Monte Quemado
Chaco
- Pampa del Indio
- Sáenz Peña
- Castelli (ruta 51)
- Resistencia
- General San Martín (ruta 90)
Entre Ríos
- Paraná: marcha en la capital
Corrientes
- Marcha
Jujuy
- Corte en el puente Legislatura y movilización
- La Quiaca
- Abra Pampa
- Ledesma
Tucumán
- Movilización
Catamarca
- Movilización
Tierra del Fuego
Río Grande
Neuquén
- Casa de Gobierno
- Chos Malal
- Plaza Sarmiento
Chubut
- El Bolsón
- Comodoro Rivadavia