El reclamo por la quita del "Volver al Trabajo" toma fuerza: 100 manifestaciones piqueteras a lo largo y ancho de Argentina

Más de 70 organizaciones sociales y piqueteras llevaron a cabo este martes una de las movilizaciones más masivas y significativas de los últimos años. La protesta, que tuvo como epicentro el Puente Pueyrredón y se extendió a más de 100 puntos del país, fue convocada en rechazo a la decisión del gobierno de Javier Milei de eliminar cerca de 950 mil programas sociales, entre ellos el emblemático plan "Volver al Trabajo". La medida afecta a casi un millón de personas desatando una ola de indignación entre los sectores más vulnerables, quienes ven en esta decisión un golpe directo a su supervivencia.

Desde las primeras horas del día, columnas de trabajadores comenzaron a congregarse en distintos puntos estratégicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras regiones del país. En el Puente Pueyrredón, uno de los accesos más importantes a la Ciudad de Buenos Aires, organizaciones como la UTEP, el Polo Obrero, el MST, Libres del Sur y la Organización Comunista Revolucionaria se unieron para bloquear el tránsito en ambos sentidos de la avenida Hipólito Yrigoyen. Las imágenes de ollas populares y neumáticos prendidos fuego son la foto del día.

Tensión en Puente Pueyrredón

Sin embargo, la tensión no tardó en escalar por parte del gobierno nacional a cargo de las fuerzas armadas bajo el puño de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Pasadas las 10:30 de la mañana, efectivos de la Prefectura Nacional y la Policía Federal, desplegaron un operativo que incluyó gases lacrimógenos y empujones para intentar desalojar a los manifestantes además de los ya tradicionales carros hidrantes que se apostaron en las inmediaciones del puente, listos para intervenir en caso de que se intensificara la resistencia.

El detonante de esta movilización fue el anuncio oficial del gobierno sobre la eliminación masiva de programas sociales que, aunque congelados desde hace tiempo, representan un ingreso crucial para miles de familias; el programa "Volver al Trabajo" otorga un ingreso mensual de 78 mil pesos a cambio de labores en municipios y cooperativas. Según datos proporcionados por las organizaciones sociales, esta medida dejará sin sustento a más de 950 mil personas, lo que equivale a una caída mensual de 35.300 millones de pesos en el consumo solo en la provincia de Buenos Aires.

Avanza el corte en el Puente Pueyrredon.

El gobierno de Milei y Pettovello mintió diciendo que "capacitaría" a todos los beneficiarios del programa Volver al Trabajo, para facilitar el ingreso al mercado laboral y hoy les cortan toda asistencia https://t.co/QopOLCuaWq pic.twitter.com/cIIMW4oWj2 — Prensa Obrera (@prensaobrera) April 7, 2026

Mónica Sulle, coordinadora del MST Teresa Vive, fue categórica en su crítica: Es un duro golpe a 960.599 familias que hoy perciben apenas $78.000 al mes como único ingreso fijo. Perjudican no solo a quien deja de cobrar, sino al conjunto de la población".

La represión en el Puente Pueyrredón marca un nuevo capítulo en la historia reciente del accionar estatal frente a las protestas sociales. Desde que Patricia Bullrich dejó su cargo como ministra de Seguridad en manos de su sucesor, Monteoliva, las políticas represivas no cesan. Este martes quedó demostrado que las fuerzas federales no dudan en recurrir al uso desmedido de la fuerza para sofocar cualquier intento de resistencia frente a las políticas de ajuste.

Puente Saavedra también es un punto neurálgico de protestas

En este sentido, los manifestantes denunciaron que la presencia de la Policía Federal en territorio bonaerense constituye una acción ilegal y violatoria de las normas vigentes. Además, señalaron que el protocolo antipiquetes implementado por Bullrich sigue siendo una herramienta clave para criminalizar y reprimir la protesta social.

La magnitud de esta movilización no tiene precedentes recientes. Según los organizadores, se trata de la protesta piquetera federal más grande desde los tiempos en que Patricia Bullrich ocupaba el Ministerio de Seguridad e impulsaba medidas represivas contra los movimientos sociales. En esta ocasión, las consignas no solo apuntaron contra el ajuste económico, sino también contra lo que denominaron "la motosierra de Milei contra los más pobres".

Patricia Bullrich y Alejandra Monteoliva

El Frente de Lucha Piquetero y otras organizaciones populares advirtieron que esta es solo una primera muestra de lo que están dispuestos a hacer para resistir las políticas neoliberales del actual gobierno. "No vamos a permitir que nos quiten lo poco que tenemos. Trabajo sin salario es esclavitud ", expresó uno de los referentes durante la protesta.

Aunque el Puente Pueyrredón se convirtió en el símbolo principal de esta jornada histórica, las movilizaciones se replicaron en todo el país. Desde Salta hasta Tierra del Fuego, pasando por Córdoba, Rosario y Mendoza, los cortes y manifestaciones tuvieron como objetivo visibilizar el impacto devastador que estas políticas tendrán sobre los sectores más postergados.

Puente Pueyrredón: La UTEP y el Polo Obrero desafían el protocolo antipiquetes ante el 'apagón' de la ayuda social https://t.co/DDz1I98zRF pic.twitter.com/T7dhoQnDEq — DataConurbano / NET (@DataConurbano) April 7, 2026

Además, en muchos puntos del país se organizaron ollas populares como una forma simbólica y concreta de mostrar las necesidades básicas insatisfechas que enfrentan miles de familias. Los manifestantes también anunciaron que presentarán un amparo judicial para frenar los cambios en los programas sociales y garantizar su continuidad.

Ciudad por ciudad, las manifestaciones que se organizaron

Provincia de Buenos Aires y accesos a CABA

Seis cortes en accesos (provincia)

Puente Pueyrredón (Avellaneda), entre los puntos posibles.

La Matanza: Ruta 3 y General Paz

Zona norte: Puente Saavedra

Liniers: Rivadavia y General Paz

La Plata: rotonda de la Autopista

Buenos Aires

Mar del Plata: Ruta 2

Bahía Blanca

San Nicolás

Pergamino

Santa Fe

Rosario

Corte en la autopista Rosario-Buenos Aires

Santa Cruz

Ruta 3 acceso norte (Caleta Olivia)

Las Heras

Río Gallegos (Ministerio de Capital Humano)

Río Negro

General Roca: Roca y Tucumán

Formosa

Av. Gutiérrez

Municipio de Ibarreta

Clorinda

San Juan

Plaza 25 de Mayo y movilización hacia el Centro Cívico

Misiones

Ruta 12 (Eldorado)

San Pedro

San Vicente

Oberá

Posadas

Córdoba

Movilización a Patio Olmos

Concentraciones en Colón y Cañada; 27 de Abril y General Paz

Mendoza

Nudo vial

Salta

Olla popular frente al Cabildo

Santiago del Estero

Av. Belgrano y Pellegrini

Monte Quemado

Chaco

Pampa del Indio

Sáenz Peña

Castelli (ruta 51)

Resistencia

General San Martín (ruta 90)

Entre Ríos

Paraná: marcha en la capital

Corrientes

Marcha

Jujuy

Corte en el puente Legislatura y movilización

La Quiaca

Abra Pampa

Ledesma

Tucumán

Movilización

Catamarca

Movilización

Tierra del Fuego

Río Grande

Neuquén

Casa de Gobierno

Chos Malal

Plaza Sarmiento

Chubut