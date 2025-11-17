Terror en Santa Fe: un disparo en la garganta, una noche de horror y un intento de femicidio que sacudió a todo el barrio

Puerto General San Martín, Santa Fe, se encuentra atravesada por el espanto. Eran apenas las primeras horas del viernes cuando un estruendo seco quebró la rutina del barrio. Detrás de ese estampido -que los vecinos identificarían enseguida como un disparo- quedó escondida una escena de horror: una joven de 19 años escapando como podía de su propia casa, con una herida de bala en la garganta, buscando ayuda para no morir. Los gritos, el caos y el sonido angustioso de la chica pidiendo auxilio dieron paso a una carrera contrarreloj. Una vecina no dudó: la subió a su auto y la llevó directamente al Hospital Granaderos a Caballo.

Una joven de 19 años pelea por su vida tras recibir un tiro en la garganta en Puerto General San Martín

Allí los médicos confirmaron que la joven tenía un proyectil alojado en su cuello. La operaron de urgencia. Su estado era crítico. Su vida, un frágil hilo suspendido entre la cirugía y la esperanza. Horas después, ya derivada al Hospital Eva Perón de Baigorria, los médicos lograron estabilizarla. Sigue internada, en observación constante, pero está fuera de peligro. Una noticia que alivió, apenas, el espanto inicial. Mientras la víctima luchaba por sobrevivir, la trama detrás del ataque comenzaba a salir a la luz.

La policía local, alertada por un llamado al 911, llegó al domicilio señalado y encontró lo que confirmaba la brutalidad del hecho: una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida y una vaina servida en el piso. No era la primera vez que la violencia rondaba esa casa. El principal sospechoso -su pareja, un joven de 18 años- convivía con la víctima. Y llevaba una tobillera electrónica, producto de una condena previa por homicidio en 2023.

Apenas los agentes reconstruyeron la escena, fueron tras él. Lo capturaron pocas horas después y secuestraron otra pistola calibre 9 milímetros, también con la numeración limada. La sospecha se convirtió en certeza: todo indicaba que se trató de un intento de femicidio. Los registros de las cámaras de seguridad de la zona -en los que quedó grabado el sonido del disparo y el movimiento del agresor- ya están bajo resguardo judicial.

Una joven de 19 años pelea por su vida tras recibir un tiro en la garganta en Puerto General San Martín

La fiscal de Flagrancia de San Lorenzo, Luisina Paponi, ordenó la continuidad de la detención del joven y dispuso la identificación de todos los testigos que escucharon o vieron algo esa mañana. Los trabajos periciales, a cargo del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), avanzan sobre el arma, la escena y los registros captados por las cámaras. Cada elemento suma a un expediente que ya fue caratulado como "tentativa de femicidio". Mientras tanto, el barrio sigue en shock. Los vecinos que escucharon el disparo, que vieron a la chica salir herida, que ayudaron a salvarle la vida, no pueden borrar la escena.