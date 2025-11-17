Defensa, desorden, contradicciones y misterio: hallan asesinada a la reconocida psiquiatra Virginia Franco en su casa

La tranquilidad habitual de City Bell se quebró este fin de semana con una escena tan violenta como desconcertante: la reconocida psiquiatra platense Virginia María Franco, de 68 años, fue encontrada muerta dentro de su casa de la calle Cantilo, entre 15A y 17, golpeada, ensangrentada y en ropa de cama, en un contexto que los investigadores describen como "sumamente violento y extremadamente confuso".

El caso se volvió más inquietante aún por las contradicciones iniciales entre las fuerzas que intervinieron. Mientras una fuente de la fiscalía adelantó que "había entradas forzadas y la casa tenía un importante desorden", y que "faltan cosas de valor, entre ellas su celular", la policía aseguró exactamente lo contrario: que la puerta no estaba forzada y que no faltaban objetos de valor. En ese limbo de versiones, la investigación quedó desde el primer minuto envuelta en incertidumbre.

La reconocida psiquiatra Virginia Franco fue encontrada ensangrentada y con múltiples heridas cortantes

El cuerpo de Franco fue hallado luego de un llamado al 911 realizado por Pablo Adrián Bozza, de 47 años, quien se presentó como amigo de la psiquiatra y gerente operativo de la Caja de Seguridad Social para los Psicólogos de la Provincia. Dijo estar preocupado porque la mujer "no respondía a sus llamados desde hacía un día". Al llegar a la casa, relató que encontró la tranquera abierta, algo que consideró inusual.

Bozza ingresó junto con efectivos policiales y, según el parte, a través de una ventana vieron el cuerpo tirado en el piso, en medio de pertenencias desparramadas y manchas de sangre. La escena mostraba, según describieron, "un desorden generalizado". Su vínculo cercano con la víctima, sumado a que le manejaba algunas cuentas bancarias, encendió alarmas entre los investigadores. Vecinos de la víctima aseguraron que Bozza "no era una persona que caía simpática" en el barrio.

La fiscalía ordenó secuestrar su celular, analizar antenas telefónicas y reconstruir sus movimientos en el horario estimado de la muerte. Bozza permaneció demorado hasta la madrugada del domingo. La autopsia realizada en las últimas horas reveló que Franco tenía varias heridas cortantes en diferentes partes del cuerpo, entre ellas un corte profundo en el cuello que resultó mortal. Los forenses confirmaron que "murió por un shock hipovolémico" debido a la enorme pérdida de sangre.

Además, presentaba lesiones de defensa en las manos, un corte en un dedo, otro en el mentón y un fuerte golpe en el rostro. Todo indica que la mujer se defendió hasta el último instante. Los investigadores manejan varias hipótesis. Una de ellas es que los asesinos entraron creyendo que la casa estaba vacía, con la intención de cometer un "escruche", y se sorprendieron al encontrarse con la dueña. Otra, aún más inquietante, es que alguno de los agresores conociera a la víctima.

Franco era una figura muy respetada en el ámbito sanitario platense. Había trabajado para el Ministerio de Salud bonaerense y actualmente estaba jubilada. Atendía en su consultorio de la calle 55 entre 10 y 11. Vivía sola y no tenía hijos. El caso, inicialmente caratulado como "averiguación de causales de muerte", ya fue recaratulado como "homicidio en ocasión de robo", aunque esa figura podría cambiar a medida que avancen las pericias. El fiscal Álvaro Garganta ordenó revisar todas las cámaras de seguridad de la casa y de la zona, secuestrar dispositivos electrónicos y reconstruir los contactos de la víctima en las horas previas.