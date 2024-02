Tiene 12 años, robó útiles y un feroz operativo policial la detuvo: "Era una criatura robando colores"

El 57% de pobres que registró el INDEC tiene consecuencias reales en la sociedad argentina y el caso de la niña de 12 años detenida por la policía de La Pampa tras haberse robado de una librería artículos escolares para empezar las clases el próximo 26 de febrero conmovió al país por la crudeza de las circunstancias: para detener a la menor, se dirigieron al lugar dos patrulleros, dos motos y varios efectivos de policía a pie.

Natalia Castilla, mamá de la menor de edad, contó que su hija le había dicho que iba a una actividad a la Plaza 21 de General Pico, pero en realidad la niña mintió y fue hasta una librería céntrica para sacar de ahí útiles escolares que su madre no había podido pagar. Según Castilla, la niña lo hizo "para ayudar". Es que su familia se compone de seis hijas que debe mantener sin ninguna otra ayuda, porque quedó viuda hace más de dos años. La madre de la menor se enteró que su hija estaba por ser trasladada a la comisaría 4ta de General Pico e inmediatamente se dirigió hasta allí para protegerla, antes de que la ingresen a la dependencia, acto que sería ilegal por parte de las fuerzas policiales porque, según el ministerio de Justicia: "El ingreso en las instituciones debe ser la última alternativa y por el menor tiempo posible".

"Había agarrado un paquete de fibras y unos lápices de colores", dijo Natalia cuando le preguntaron qué se había llevado su hija. Además, dijo que los útiles "eran para sus hermanas". "Porque a la mañana había ido a comprar y le había podido comprar a dos y a las otras dos, no. Entonces ella pensó que haciendo eso, iba a poder ayudar a aliviar la situación", contó.

La realidad de Natalia es como la de la mayoría de madres que tienen muchos hijos, sumado a la realidad económica que no ayuda: contó que no tiene un trabajo formal. Además, relató cómo fue la mañana en la que no pudo comprar útiles: "Le dije que había comprado para las más chiquitas y que me faltaba para las otras dos".

Luego, después del robo de la menor, Natalia contó que habló con su hija y expresó: "Le pregunté por qué lo había hecho y me dijo que porque me quería ayudar. Ella sabe muy bien que robar está mal, yo siempre les he dicho que es preferible pedir antes que robar y estaba asustada, avergonzada".

Los encargados de comercio de nacionalidad china fueron los que llamaron a la Policía, que montaron un tremendo operativo de seguridad: "Creo que está mal lo que hizo, pero creo que es exagerada la cantidad de policía que fue", dijo y con un hilo de voz, expresó: "Era una criatura robando colores, no era un persona armada robando el local completo".

"La trasladaron en un patrullero hasta la comisaría", confirmó Natalia que también contó que la niña será observada por las autoridades policiales: "Le queda un registro de seis meses. Si es una nena conflictiva, está bajo la mirada de la policía. Pero mis nenas no son así".

El discurso mediático y candente del presidente Javier Milei cala hondo en las cotidianidades de los argentinos. Natalia dijo amargamente que, "Me hubiera gustado que me hubieran llamado a mí. Yo podría haber ido a pedir disculpas". Pero el hecho ya estaba consumado. La realidad es que ella había ido a comprar los útiles por la mañana y, ante la falta y la preocupación de la niña, por la tarde sucedió lo peor.

Sobre esto, Natalia dijo: "La verdad es que este es el primer año que me pasa de no poder comprarles todo. Porque hoy está todo más caro que antes y es todo más complicado. Está todo caro y piden muchas cosas".

Fuera del hecho lamentable que le sucedió a la familia de La Pampa, Natalia agradeció en la entrevista que le realizaban en Urbana Play los gestos de solidaridad de las personas que se acercaron a ella: "Me ofrecieron donaciones de útiles y me ayudaron mucho ahí. Me donaron ropa, zapatillas para mi nena para que puedan empezar la escuela. Hay mucha gente que se comunicó y nos ayudaron mucho".

Mientras tanto, la canasta escolar para 2024 tiene aumentos del 250% en el mes de febrero y se estima que en marzo, los aumentos sean del 300%. Según el INDEC: "Una mochila y 21 útiles, tiene un costo desde $45.999, mientras que el año pasado rondaba los $10.442". Por su parte, el ministerio de Economía de quien Luis Caputo es responsable, fijó un salario mínimo de solo 180 mil pesos, dejándolo como uno de los más bajos de la región latinoamericana.