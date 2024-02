"Marzo, ya lo dijo el presidente, va a ser un mes muy duro": Moyano no descarta un nuevo paro general

El cotitular de la Confederación General del Trabajo (CGT) Pablo Moyano aseguró que el modelo económico que impone "a la fuerza" el presidente Javier Milei "va a un fracaso total", ya que "la pérdida de poder adquisitivo se está sintiendo en muchas actividades". A su vez afirmó que "el camino es la lucha, la pelea" y que la central obrera "tomará las medidas que sean necesarias, que puede ser una nueva movilización o un paro general", aunque no se animó a ponerle fecha.

"La única forma de revertir el modelo económico es estando en la calle", señaló Moyano ante la AM 750. "Marzo, lo dijo el mismo Presidente, que iba a ser uno de los meses más duros. Estamos a una semana. Empiezan los colegios. Va a ser complicado. Se viene una ola de aumentos importantes. Por eso la madurez que ha tenido la CGT, muchas veces criticada, fue salir a los 15 días a Tribunales y a los 45 días al paro general, con un marcha el 24 de enero impresionante. Creo que ese reclamo fue escuchado por cierta parte de los diputados que rechazaron la Ley Ómnibus", añadió.

"Los que la están pagando son los trabajadores y los que menos tienen. Se hace el guapo con los laburantes, con los humildes y se arrastra con lo que él representa, que son las corporaciones, las grandes empresas que hoy la están levantando en pala", acusó el gremialista. "No puede ser tan perverso de no solamente aumentarle los alimentos, los medicamentos, ahora el boleto. Y esto va a seguir creciendo. Esto va a ir acrecentando la conflictividad social", adelantó.

Una imagen del paro general del 21 de enero de 2024.

"Hoy la pelea es con las corporaciones, Milei es un simple empleado; un gerente de las corporaciones para llevar adelante esta política de privatizaciones, de una reforma laboral sacando las indemnizaciones, de seguir bajando el salario de los jubilados", cuestionó Moyano. "Los que ganan son siempre los mismos: Paolo Rocca, Mercado Libre, los bancos, el campo, y lamentablemente las consecuencias las pagan los laburantes", protestó.

"Ves lo que está pasando con este Gobierno y es lamentable. Insulta a los artistas, se mete con cosas que no tienen sentido cuando la gente la está pasando mal. Creo que le están escribiendo el Diario de Yrigoyen, están viviendo otra realidad. Y esto termina con la gente en la calle reclamando, defendiendo lo que tiene", remarcó el sindicalista. "¿Cómo no vas a llevar comida a los comedores? ¿Para qué estuviste con el Papa? Para la foto. Haciéndote el que llorabas y venís acá y seguís enfrentando e insultando a la clase política. Lamentablemente, esto va a terminar mal. No es un pensamiento de Pablo. Creo que muchos están están pensando... hace 70 días que está, parece que hubiera estado 10 años. El desgaste que ha tenido este presidente y toda esa banda que hoy nos dirigen... mucha gente que lo ha votado está en desacuerdo", reveló.

"Ojalá que reflexione. Yo creí que este tipo, ingenuamente, iba a venir un poco más sensibilizado de su reunión con el Papa. No, vino con toda la soberbia que lo caracteriza y se sabe cómo termina esto siendo soberbio y sin escuchar. Esperemos. Nadie quiere el 2001, nadie quiere que se vaya antes, que haya violencia. Pero bueno, la violencia la ejerce el Gobierno con las medidas y las provocaciones permanentes. Ojalá que recapacite", pidió Moyano.

Pablo Moyano pidió la unidad del peronismo para enfrentar a Milei.

El camionero se refirió al supuesto apoyo que muestra el mandatario en redes sociales y con ciertos sectores de la población. "No son el pueblo argentino los 30 que tienen la suerte de viajar en avión. Subite a un tren, a un colectivo, a un subte, a ver si te aplauden", propuso.

Sobre la amenaza presidencial de tocar los fondos de las obras sociales que manejan los sindicatos, aseguró que el tema será judicializado y lo ve como difícil a la hora de imponerse. "Es por ley, así que no creo que pueda avanzar mucho en ese tema. Hoy creo que, más allá de las deficiencias que puedan tener, hoy las obras sociales son el único sistema solidario. Vos podés putear al dirigente y a la obra social, el que te lo resuelve es la obra social. Se van a colapsar los hospitales públicos, ¿quién va a pagar una prepaga? Están arriba de 200, 300, 400 mil pesos. Están en contra de los laburantes, no de los dirigentes sindicales", indicó.

También se mostró a favor de conciliar una unidad que dispute el poder gubernamental en términos electorales. "Hoy necesita la gente (una unidad amplia). No podemos especular. La gente la está pasando re contra mal. Está habiendo un debate dentro del peronismo, reuniones con intendentes, gobernadores, la CGT. Creo que se está empezando a dar ese debate y esa necesidad de unidad. El peronismo tiene que volver a ser alternativa de nuevo. No podemos correr el riesgo de que aparezca un loco de estos y termine de destruir todo lo que se ha construido", rechazó.