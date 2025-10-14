El plan más macabro: Laurta entrenó para cruzar el río en Kayak, matar a las tres víctimas y fugarse con su hijo

A semanas del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez, un nuevo triple crimen sacude a la sociedad argentina. Al doble femicidio de Luna Micaela Giardina y Zoraida Mariel Zamudio, se suma ahora el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, quien de acuerdo a las autoridades es "en un 99 por ciento" el remisero que llevó al criminal Pablo Rodríguez Laurta, quien fue detenido el último fin de semana en Gualeguaychú tras secuestrar a su hijo de cinco años. Según la investigación, cada uno de esos crímenes estuvo planificado.

"En un 99% creemos que es Martín y en un rato se va a realizar la autopsia", señaló en una conferencia de prensa durante la mañana de este martes el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia. "Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no se manejó por un mero impulso", añadió.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en conferencia de prensa por el triple crimen que ejecutó Pablo Laurta.

De acuerdo a lo que detalló el funcionario, hasta existió un entrenamiento por parte del criminal en la localidad uruguaya de Salto. "Alquila una cabaña, deja su auto particular ahí, estuvo diez días practicando cómo manejar ese kayak o piragua, se cruza a nuestra provincia y esconde esa piragua en un monte en Puerto Yeruá", precisó Roncaglia.

En sus planes estaba hacer la vuelta con su hijo autista secuestrado, en una clara exposición a un nuevo giro dramático de la historia que podía haber terminado con el menor fallecido. Si bien no estuvo la autopsia que determinará su identidad, para la investigación los restos descuartizados hallados en Concordia ya son del remisero desaparecido. "Creemos que asesinó a Martín para ocultar lo que iba a hacer después", indicó Roncaglia. Palacio se había encontrado con su asesino el 7 de octubre y a las 20.00 para ir a Rafaela, Santa Fe.

Martín Sebastián Palacios era remisero y llevó al femicida Pablo Laurta.

De acuerdo a lo que informó la abogada de la familia, Sonia Gómez, se habían conocido en tiempos de COVID-19 y ya había hecho "dos viajes con él". Al principio la denuncia iba por fuera del doble femicidio, que todavía ni se había perpetrado. "El viaje inicial era hacia Santa Fe, según nos contó la hermana, motivo por el cual nos contactamos con dichas autoridades. Aun así, ese mismo día aparece el vehículo Toyota Corolla quemado en Córdoba, lo que nos llamó la atención, por eso cambiamos la ruta de investigación hacia dicha provincia", explicó Roncaglia.

Todavía no sabían quién era el pasajero, aunque los cabos comenzaron a atarse solos. "El sábado, mientras seguíamos buscando a Palacio, se toma conocimiento que Laurta asesinó a dos mujeres y se llevó a su hijo", contó Roncaglia. La familia del remisero lo primero que hizo fue radicar una denuncia en Córdoba, aunque con la sumatoria de coincidencias la hicieron en Concordia, donde finalmente se encontró el cuerpo, durante un rastrillaje de la Policía de Entre Ríos.

Pablo Laurta, detenido por el asesinato de su ex pareja Luna Giardina y su ex suegra Mariel Zamudio,

"Un oficial siente un olor nauseabundo y encuentra tirado a cinco metros de la banquina, dentro de una bolsa, un cuerpo que fue decapitado, le faltan sus brazos", describió Roncaglia. Se cree que, al igual que con las dos mujeres, el crimen de Palacio se ejecutó con la pistola Bersa calibre .380 que le encontraron en la habitación 209 del hotel Berlín, la cual de acuerdo a lo expuesto por Roncaglia "está a nombre de él".