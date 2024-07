Un funcionario fuera de control: es fiscal, manejó en contramano alcoholizado y chocó

Fernando "Chulo" Rodríguez, fiscal de San Luis, nada menos, protagonizó un escandaloso accidente en la localidad de Villa Mercedes: manejó borracho -con más de 2 gramos de alcohol en sangre- en contramano y chocó. Si bien el hecho sucedió el domingo a la madrugada, el polémico video del momento trascendió en las últimas horas, donde se observa al funcionario tratando de mantener el equilibrio mientras agarra parte del paragolpes de su Citroën C4, que se le rompió producto del choque.

El accidente se produjo porque Rodríguez condujo su auto en contramano por la calle Sargento Baigorria e impactó de frente contra otro vehículo, marca Isuzu, perteneciente a un joven de 25 años. Los vecinos no lo dudaron y rápidamente sacaron sus teléfonos para filmar lo que había ocurrido; y mayúscula fue la sorpresa de todos los presentes, incluida la de los efectivos de la policía que se acercaron al lugar, cuando descubrieron que el responsable del accidente era fiscal.

Desde el medio local El Diario de la República informaron que las autoridades de la provincia no labraron un acta contra Rodríguez en ese momento, hasta que días después comenzó a divulgarse el video a través de las redes sociales y al Ministerio Público Fiscal provincial no le quedó de otra que castigarlo. Hay que destacar que el choque no había sido notificado en los tribunales, debido a que los efectivos no lo habían informado y que recién se labró el acta contra el fiscal a las 19:00 del martes.

Recién se enteraron del accidente cuando trascendió el archivo filmado por un testigo. Frente a esta situación, el Procurador General de San Luis, Luis Martínez, comunicó que se ordenaron "actuaciones administrativas, sin perjuicio de otras actuaciones policiales que correspondan". "Los funcionarios públicos debemos ser y parecer. Es inadmisible que tengamos este tipo de episodios. Yo sé que la vida privada tiene su ámbito de reserva, pero tenemos que detentar responsabilidad social y ciudadana más que nadie", sostuvo el procurador en diálogo con el medio local Apuntes de San Luis,

En el lugar los agentes le realizaron el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo: el funcionario de 63 años y perteneciente a la Cámara de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis, tenía 2,12 gramos de alcohol en sangre, cuando en la provincia hay tolerancia cero. Afortunadamente, el joven de 25 años resultó ileso.