"Nos descartó": el papá de Loan contó que Javier Milei se negó a recibirlo

A 28 días de la desaparición de su hijo, José Peña llegó a Buenos Aires y además de convocar a una marcha para este jueves en el Obelisco con el objetivo de pedir por la aparición del pequeño de 5 años, le reclamó una audiencia al presidente Javier Milei, quien por ahora se niega a recibirlo. "Cinco minutos, diez, lo que sea. Que nos atienda, que nos diga, que nos ayude. Que nos ayude en algo", le pidió el hombre al mandatario, sentado en el piso de A24.

José Peña

Según explicó, no está buscando "nada político", sino más bien ayuda para hallar a Loan. "Todo el objetivo es encontrar a mi hijo y saber algo de él. Porque hasta hoy no sabemos nada de él. No sabemos qué le pasó, qué le hicieron, por qué lo llevaron. Algo tenemos que saber. Vayan con su cartel, su bandera, con la consigna 'Devuélvanlo'. Para todos Loan tiene que ser la persona más importante del país en este momento", dijo, sobre la convocatoria que se llevará a cabo a las 14 horas.

Luego de su paso por la pantalla de América TV, Peña estuvo sentado en A Dos Voces (ciclo de TN), donde volvió a remarcar que el mandatario descartó reunirse con él en medio de la desesperada búsqueda de su hijo en la provincia de Corrientes. "¿Ustedes quieren hablar con el presidente?"; le consultó Nelson Castro, a lo que el hombre le respondió: "Sí, pero ya nos descartó. Ya nos dijo que no, pero igual le agradecemos. Ya lo pedimos y no sé por qué dijo que no", contó.

El hombre remarcó que sólo busca el "apoyo" del mandatario libertario. "A ver si nos puede destrabar la situación. Quiero encontrarlo a él (por Loan), quiero saber algo de él y capaz Milei tiene un contacto en Corrientes o que le hable al gobernador (Gustavo Valdés). Que no nos deje solos. Igual tenemos contención de la gente, que nos apoya y de los medios. Sin el apoyo de los medios, si se van, nos quedamos solos y sin los medios no somos nada allá", destacó.

Casi un mes después, Bullrich recibirá al papá de Loan

Y advirtió: "A Loan no lo tenemos más, no sabemos qué le pasó y no sabemos nada de él, ni quién se lo llevó, ni dónde está, si está vivo o está muerto". Frente a la negativa del jefe de Estado, que prefiere pasear por el extranjero y recibir a sus periodistas amigos en la comodidad de la quinta de Olivos para comer y ver óperas, los conductores de "A Dos Voces", Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, se comunicaron con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich para generar un encuentro.

Finalmente, la funcionaria informó a través de las redes sociales que recibirá a José Peña en el Ministerio de Seguridad este jueves a las 11 horas. Llama la atención que en medio de la negligente investigación que llevó adelante la Justicia de corrientes y a 28 días de la desaparición de Loan, este sea el primer encuentro de la ministra con la familia del nene.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que todas las miradas se posaron sobre ella por su tardío accionar, la demora en la activación de la Alerta Sofía, un sistema de avisos de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro y que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación, y su llamativo silencio y el hermetismo con el que se manejó durante los primeros 10 días de búsqueda. De hecho, recién se manifestó al respecto el 23 de junio.

Esta fue la primera publicación de Bullrich sobre Loan, diez días después

En aquella oportunidad y desbordada por las críticas, la funcionaria acudió a las redes sociales para hacer un contundente descargo sobre la desaparición del nene de 5 años en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. "El Ministerio de Seguridad de la Nación está involucrado en el caso de la desaparición de Loan Danilo Peña en todos los requerimientos que la Justicia de la provincia de Corrientes nos pide. Hemos puesto a disposición personal especializado, perros, Policía Científica, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional Argentina para poder encontrar al niño", escribió en aquella oportunidad la titular de la cartera de Seguridad.

El circo de Milei en el caso Loan

Quien tampoco hizo mención alguna del caso, más allá de elogiar a Bullrich, fue el propio Milei. El presidente sólo ofreció pan y circo: posó para una foto donde se lo ve junto a su ministra de Seguridad evaluando los últimos avances de la investigación. Me reuní con el presidente Javier Milei para brindarle un estado de situación detallado sobre el trabajo que estamos llevando adelante en la búsqueda de Loan. Durante la reunión, expuse todas las acciones que hemos tomado hasta el momento, destacando el esfuerzo incansable de nuestro equipo y de todas las personas involucradas", había escrito Bullrich en su cuenta de X.