Detuvieron a la madre de la niña de 2 años que falleció en Villa Gesell: está acusada por el delito de abandono de persona

La Justicia detuvo a Lucía Sosa, la mujer de 44 años que quedó señalada como la presunta autora de la muerte de su hija de dos años el pasado 21 de julio en la localidad bonaerense de Villa Gesell, y la imputó por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. Isabella Aguirre es la tercera niña que se le muere en situaciones similares, con dos casos anteriores en 2013 y 2016. Las declaraciones de su hijo de 17 años fueron fundamentales: pidió que la encarcelen o la internen en un psiquiátrico y apuntó contra ella.

La decisión fue tomada por el Juez de Garantías N° 6 Leopoldo Mancinelli, luego de la investigación que llevó adelante el fiscal Juan Pablo Calderón de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N° 6 del Departamento Judicial de Dolores, luego de investigar el fallecimiento de la niña de dos años que perdió la vida junto la Departamental de Investigaciones (DDI) de Dolores y la Sub DDI de Villa Gesell.

Lucas Ruiz de 17 años es hijo de Lucía Sosa, la madre de la niña muerta en Villa Gesell, y la responsabilizó del deceso de ella y otras dos hermanas.

Sosa tendrá que permanecer detenida en una dependencia policial hasta que se confirme la acusación en su contra. Las versiones que brindó su hijo Lucas Ruiz de 17 años en la prensa, previas a sus declaraciones como testigo de este próximo miércoles, fueron determinantes a la hora de la decisión judicial, ya que el joven pidió que su madre se mantuviera "presa o en un psiquiátrico", ya que tanto ella como su pareja actual y padre de la menor fallecida, José Daniel Aguirre de 53 años, son "muy agresivos". "Es una persona que no está apta para poder tener un hijo, un bebé de tres años, ni de ninguna edad porque no está bien", reveló ante la señal Todo Noticias.

"Nosotros luchamos mucho por mí, por mis hermanos durante muchos años y que ahora aparezca otra vez el caso de esta persona matando a una de mis hermanas duele muchísimo", confesó el menor, acompañado de su abogada Erika Suárez, quien aseguró que fue tras el fallecimiento de su segunda hija, Candela, que avanzaron con el pedido de adopción de los hijos que todavía estaban en poder de la detenida.

Los profesionales del hospital Municipal Arturo Illia de Villa Gesell intentaron reanimar a Isabella durante más de 40 minutos, y no lograron salvarla.

Días atrás, cuando Isabella llegó al Hospital Municipal Arturo Illia su madre había asegurado que la niña se había ahogado con la mamadera, aunque la investigación reveló que la asfixia que había sufrido había sido obstructiva y que ese cuadro había derivado en una hipoxemia que la llevó a un paro cardiorrespiratorio, del cual no pudo salir a pesar de las tareas de reanimación que se efectuaron en el nosocomio durante casi una hora. La autopsia desmintió el testimonio de Sosa y la investigación empezó a apuntar sobre la actual detenida.

En 2018 la detenida había sido juzgada por la muerte de su hija de 11 meses, ocurrida en 2016, luego de haber estado apresada por casi dos años y de haber estado prófuga junto a su pareja de aquel entonces. Si bien en ese momento también se investigó la muerte de su hija anterior en 2013 -que tenía sólo seis meses-, la falta de pruebas de maltrato, abuso o algún otro tipo de daño, impidió que la mujer continúe en prisión.