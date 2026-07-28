Nueva polémica del Gobierno con las universidades: Ravier defendió el cobro a extranjeros con cifras que la UBA desmiente

El Gobierno de Javier Milei volvió a quedar envuelto en una fuerte controversia por los datos utilizados para defender una de sus iniciativas sobre la educación superior. Esta vez fue el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien afirmó que casi el 40% de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, un porcentaje que fue inmediatamente desmentido por las autoridades de la casa de estudios. La discusión se produjo durante la habitual conferencia de prensa de los martes, cuando Ravier defendía la decisión del Ejecutivo de habilitar a las universidades nacionales a cobrarles aranceles a estudiantes extranjeros. "Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires si es falso lo revisaremos", afirmó el vocero presidencial.

Lejos de relativizar el tema, utilizó esa cifra para justificar la postura oficial. "Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países, y pensamos que tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes, para generar posibilidades de estudio en las universidades públicas". Además, aclaró que la intención del Gobierno no es imponer un arancel obligatorio. "En realidad, lo que se está haciendo es que las universidades nacionales que son autónomas puedan decidir si quieren cobrarle o no a los extranjeros".

Y sumó: "No se trata de imponerle a una universidad que debe cobrarles rompiendo su autonomía, es la posibilidad de que puedan cobrarles. Es una manera de gestionar mejor y que los recursos de los contribuyentes los administremos de la mejor manera posible". Las declaraciones del vocero no tardaron en generar una respuesta de la Universidad de Buenos Aires. El vicepresidente de la UBA, Emiliano Yacobitti, sostuvo que los números difundidos por el Gobierno son incorrectos y presentó estadísticas institucionales correspondientes al ciclo lectivo 2026.

Según esos registros, los estudiantes extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria representan apenas el 2,5% del total de ingresantes a la UBA, mientras que en la Facultad de Medicina alcanzan el 6,1%, muy lejos del 39% mencionado por Ravier. "En la Facultad de Medicina, apenas el 6,1%. Agrego más información: en Odontología representan el 4,1%, en Ingeniería el 2,7% y en el resto de las facultades el porcentaje es incluso menor al 2%". Incluso, el dirigente universitario se mostró dispuesto a revisar la información junto al Gobierno para evitar que el debate público se sostenga sobre cifras contradictorias.

Yacobitti cruzó al vocero presidencial por el porcentaje de alumnos extranjeros

La diferencia entre ambas posiciones no radica solamente en los números, sino en la metodología utilizada. Desde el Gobierno sostienen que la información proviene de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y que contabiliza 16.462 alumnos extranjeros sobre un total de 41.957 estudiantes regulares de Medicina en la UBA, lo que arrojaría el 39%.

En otra versión del mismo relevamiento, elaborada sobre datos de 2022, se menciona un total de 47.459 estudiantes, de los cuales 15.102 serían extranjeros. Las autoridades universitarias, en cambio, cuestionan esa forma de contabilizar la matrícula y aseguran que el Ejecutivo mezcla estudiantes activos con inscriptos que ya no cursan materias o que incluso nunca rindieron un examen final.

Según explicaron desde el ámbito universitario, esa diferencia metodológica es la que dispara porcentajes muy superiores a los que arrojan los registros académicos actuales. Lejos de retroceder, el vocero presidencial defendió públicamente su postura a través de su cuenta en X. "Hoy en la conferencia de prensa un periodista me acusó de brindar datos falsos sobre la cantidad de extranjeros entre los alumnos regulares de Medicina de la UBA. Efectivamente el dato es correcto: el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires SON EXTRANJEROS".

Y agregó: "Disfrutan gratis de los servicios financiados por los pagadores de impuestos argentinos. En el cuadro de abajo se ve esta información, sumado al 51 % para la Facultad de medicina de la Universidad Nacional de La Plata". Con ese mensaje, el Gobierno volvió a instalar uno de los ejes que impulsa desde hace meses: la posibilidad de que las universidades públicas cobren aranceles a estudiantes extranjeros, una medida habilitada por la normativa vigente, aunque su implementación queda en manos de cada institución por su autonomía universitaria.

Facultad de Medicina

De esta manera, el Ejecutivo busca reforzar el argumento de que el Estado financia la formación de estudiantes extranjeros que luego regresan a sus países, mientras que las universidades sostienen que el Gobierno utiliza datos incomparables para sobredimensionar el fenómeno y justificar una reforma con fuerte contenido político. Lo cierto es que esto es un problema recurrente en la gestión libertaria: el uso de cifras oficiales cuya interpretación es cuestionada por los propios organismos involucrados. En este caso, mientras el Gobierno insiste en que el porcentaje ronda el 40%, la UBA asegura que la presencia efectiva de estudiantes extranjeros en Medicina apenas supera el 6%.