María de los Ángeles Martínez, cabo primero de la División Custodias Estratégicas de la Policía Federal Argentina (PFA), permanecerá detenida bajo prisión preventiva hasta el 5 de mayo.

Así lo dispuso este martes la jueza Julia Correa, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°22. La oficial enfrenta cargos por "tentativa de homicidio y lesiones agravadas por el uso de arma" tras un episodio que dejó a cuatro personas heridas dentro de un auto de aplicaciones en el barrio porteño de Almagro y que deja expuesta la crisis de las fuerzas bajo la dirección de Alejandra Monteoliva como Ministra de Seguridad y a Luis Alejandro Rollé como Jefe de la PFA.

Una policía de la Federal disparó e hirió a cuatro personas en un viaje "compartido" de Uber

Los hechos ocurrieron el pasado jueves alrededor de las 8 de la mañana en un Chevrolet Corsa que trabajaba como DiDi, en la modalidad de "viaje compartido" en la que Martínez, se dirigía a cumplir con su jornada laboral vestida de civil, se había subido en el vehículo en Liniers. En el auto ya viajaban otros tres pasajeros: dos hombres y una mujer que viajaban desde Moreno.

El camino transcurría con normalidad hasta que, al llegar al cruce de las calles Venezuela y Maza, la situación dio un giro inesperado que lo cambió todo de un segundo a otro... Martínez dijo sentirse descompuesta y pidió a quien conducía que detuviera el vehículo. Fue éste último el que desconfió de todo y creyó que le iban a robar; lo que pasó a continuación fue simplemente de película: la oficial sacó su arma reglamentaria y comenzó a disparar dentro del auto .

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El saldo de la balacera fue dramático. El conductor del vehículo, un hombre de 50 años, recibió dos disparos: uno en el tórax y otro en la espalda; uno de los pasajeros, un hombre de 33 que viajaba en el asiento de adelante, fue herido en el costado del tórax. Otro pasajero, también de 50 años, sufrió una lesión en la pierna izquierda, mientras que la única pasajera mujer, de 30 años, resultó con heridas en un brazo, una pierna y el abdomen.

De inmediato, equipos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se hicieron presentes en el lugar para trasladar a los heridos a distintos hospitales porteños. Dos fueron derivados al Hospital Penna y los otros dos al Hospital Ramos Mejía.

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Según declaraciones de testigos que hablaron con Crónica TV, después de disparar a quemarropa, Martínez salió corriendo del vehículo hacia la esquina de la calle Venezuela. "Estaba muy nerviosa. En shock. Venía corriendo por la calle a los gritos pidiendo ayuda", contaron.

En medio del caos, la oficial habría pedido a una persona que pasaba que llamara a su marido mientras se "recriminaba" por lo ocurrido. Minutos después, la Policía de la Ciudad la detuvo. Ahora, el caso quedó bajo la órbita de la Unidad de Flagrancia Oeste del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, encabezada por la fiscal Catalina Neme y, hasta el momento, nadie sabe explicar las causas que llevaron a María de los Ángeles Martínez a disparar dentro del vehículo.