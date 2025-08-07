María Becerra, a corazón abierto al hablar de su salud: "Vi la vida de otra manera completamente diferente"

María Becerra vive un presente laboral a puro éxito, pero en lo personal atraviesa un duelo silencioso. La artista enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida: un embarazo ectópico que la obligó a permanecer internada durante varias semanas, alejándola por completo de la música y enfrentándola cara a cara con el miedo y la fragilidad extrema. Ya recuperada y más fuerte, la cantante pasó por el estudio de Perros de la Calle (Urbana Play), el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, y decidió abrir su corazón. Frente al psicólogo Gabriel Rolón, habló sin filtros sobre el impacto de esa experiencia y cómo cambió su forma de ver la vida.

María Becerra estuvo en Perros de la Calle y habló de todo

"Es algo tremendo, realmente. Lo que vos decís quedó instalado: lo de la salud. Viste que cuando te estás muriendo...", comenzó María, visiblemente conmovida al recordar aquel episodio. Hizo una pausa interrumpida por la emoción, y continuó: "Es tremenda la cantidad de cosas que se te pasan por la mente. Y cuando lográs salir de eso... yo vi la vida de otra manera completamente diferente". La joven se permitió mostrar su parte más vulnerable y describió cómo el extremo dolor y la sensación de pérdida se convirtieron en una verdadera enseñanza: "Todo, todo lo empecé a ver distinto... y siento que hasta me empecé a tomar con más calma la vida en general", reflexionó.

María Becerra se abrió con Gabriel Rolón y recibió sus consejos

Becerra confesó que no suele hablar del tema, ya que el sufrimiento fue tan profundo que prefiere no revivirlo. Fue entonces cuando recibió el consejo de Rolón: los traumas deben ser hablados para poder sacarlos del cuerpo, de lo contrario, "te acompañan toda la vida". La artista se dio el lujo de vivir una especie de terapia en vivo con el psicólogo que tanto admira, y hasta se animó a preguntarle si atiende pacientes, porque le gustaría comenzar sesiones con él. "No te claves puñales en vano", le aconsejó el profesional.

El estudio quedó en silencio, atento a cada gesto y cada palabra. María, al borde del llanto, confesó: "Aprendí a valorar mucho mi salud, mi bienestar, mi familia... algo tan básico. Me pasaba en la clínica, cuando me sacaron el respirador... algo tan simple como respirar sola. Qué sé yo, pararte, ir al baño, todas esas cosas tan básicas de la vida. Y las valorás un montón".

La cantante estuvo entubada, lo que, según contó, afectó su capacidad para cantar. Sin embargo, poco a poco se va recuperando: "Estoy muy contenta porque veo los avances y las clases intensivas están dando resultado. Es todo con amor, con paciencia". En un tono más festivo, "La Nena de Argentina" habló de sus nuevos proyectos y de cómo encara lo que queda de este 2025. La cantante regresará al Estadio River Plate con una propuesta sin precedentes: el primer show 360° en la historia del Monumental, con capacidad para 85 mil personas, lo que lo convierte en el espectáculo más grande realizado en el emblemático recinto.

El show será el 12 de diciembre. Las entradas en preventa estarán disponibles desde el lunes 11 de agosto a las 13 horas para clientes BBVA, mientras que la venta general comenzará el martes 12 de agosto a la misma hora a través de Allaccess.

María Becerra anunció su show presentando sus nuevos alter egos artísticos

Desde un helipuerto, con la Ciudad de Buenos Aires de fondo, María se mostró cantando su último tema. Minutos después, la artista compartió: "Bueno, mi gente hermosa, ya se imaginarán lo que va a pasar acá arriba, a 70 metros de altura. No lo puedo creer. Nos vemos hoy en vivo por stream, en Instagram, en TikTok, en todas las plataformas, vamos a estar en vivo". El anuncio también llegó a las redes sociales con una campaña de expectativa protagonizada por los nuevos alter egos artísticos de María Becerra, que tomaron las pantallas de los principales canales de streaming del país.