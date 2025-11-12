Una turista brasileña murió tras ser atacada sin motivo: su hija implora que le entreguen el cuerpo para despedirla

Un mediodía cualquiera en la avenida Corrientes terminó en tragedia. María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, una turista brasileña de 69 años, fue atacada sin motivo por un desconocido mientras caminaba por el centro porteño. El golpe la hizo caer al suelo y le provocó un traumatismo craneoencefálico fatal. Murió horas después en el Hospital Ramos Mejía. Había llegado a Buenos Aires en julio para acompañar a su hija, Carolina Bizinoto, que cursa Medicina en la UBA. "Ella salió para retirar dinero para pagar el alquiler. Era un trayecto que hacía siempre", contó la joven entre lágrimas. "A eso de las 12:45 salió de casa, y antes de llegar fue sorprendida por un hombre, me dijeron enfermo mental, que le pegó una piña. Se cayó, se golpeó la cabeza y se lastimó el occipital. La asistió el SAME y la llevaron al hospital".

María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, de 69 años.

María Vilma sobrevivió algunas horas, pero su estado empeoró. "Estaba confundida, con dolor y sangrado. Le hicieron una tomografía, me dijeron que era buena, pero el sangrado era considerable. A la medianoche falleció", relató Carolina a TN, sin poder contener la angustia. El atacante, de 30 años, fue detenido horas después en Junín y Córdoba, tras agredir a otra persona. Según la policía, tiene 20 antecedentes por robos, lesiones y desórdenes en la vía pública, además de varias internaciones en los hospitales Piñero, Durand y Borda. Está acusado de tentativa de homicidio y volvió a ser trasladado al hospital psiquiátrico Borda.

María Vilma era ex funcionaria del Tribunal de Justicia de Goiás (TJGO) y había dedicado más de 20 años al servicio público en Brasil. Nacida en Itapuranga y residente en Goiânia, era querida por sus compañeros por su carácter amable y su vocación de servicio. "Era muy compañera del equipo, amiga y paciente. Enseñaba con mucha calma y tranquilidad", recordó su colega Letiére Almeida al medio g1. Sus familiares la describen como una mujer cálida y generosa, que dividía su tiempo entre Brasil y Argentina para acompañar a su hija. "Llegó al hospital con vida. Mi prima la vio, habló con ella. Pero en la madrugada murió", contó Paula Lima, sobrina de la víctima.

María Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco y su hija Carolina

Desde ese jueves 6 de noviembre, Carolina vive una pesadilla burocrática y emocional. Mientras intenta procesar la pérdida, debe enfrentar un laberinto judicial para recuperar el cuerpo de su madre. "Como fue una muerte violenta llevaron el cuerpo a la morgue. Me dijeron que me iban a llamar, pero nadie me llamó", denunció. "Fui el sábado a la morgue, el cuerpo estaba ahí. Me explicaron que no habían hecho la autopsia porque faltaba un perito. Fui al Consulado de Brasil, a la Fiscalía, a la comisaría, y todos se tiran la pelota. Hace una semana que estoy en esta tortura", relató con desesperación.

El posteo de Carolina, hija de la víctima

El cuerpo de María Vilma sigue en la morgue porteña, a la espera de una autopsia que se demora entre trámites y negligencias. "Quiero llevar el cuerpo de mi mamá a Brasil, es lo único que quiero", repite Carolina, agotada. En sus redes sociales, la joven publicó un mensaje que conmovió a miles de personas: "Gracias a todos. Necesitamos que sea más rápido el trámite de liberación del cuerpo y de la autopsia. Mamá, te juro que lo vamos a lograr. Te amo".