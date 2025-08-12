"Vas a arder en el infierno": el desgarrador mensaje de la mamá de Enzo, el nene asesinado por su papá en Lomas de Zamora

"Vas a arder en el infierno". Esta frase la escribió la mamá de Enzo Joaquín Ruffo, el nene de 8 años asesinado el pasado 5 de agosto en Lomas de Zamora por su propio padre. El mensaje quedó expuesto en el muro de redes sociales de Alejandro Ruffo, donde todavía se pueden ver fotos del hombre abrazando al pequeño que, según la Justicia, asfixió hasta matarlo. El crimen ocurrió el mismo día en que la mujer tenía decidido abandonar la casa familiar por los reiterados episodios de violencia verbal.

El mensaje de la mamá del nene asesinado por su papá en Lomas de Zamora

La Fiscalía investiga el hecho como un posible femicidio vinculado: una venganza contra la madre a través del asesinato de su hijo. "El matrimonio venía con problemas de pareja y la señora se quería separar. No hay nada que indique que el sospechoso era psiquiátrico", aclararon fuentes del caso para descartar que Ruffo tuviera antecedentes de salud mental. Pero la mamá de Enzo no se limitó a una sola frase. Al día siguiente, escribió otro mensaje demoledor en el perfil del acusado: "Asesino. Me sacaste la vida por creer que sos un ser superior... tenías que ser hombre e irte después de tanto maltrato verbal y violencia verbal...".

Sumergida en el dolor, la mujer fue contundente: "Te vas a pudrir en la cárcel, te lo juro por Joaco que en esto no tenía nada que ver... enfermo vos y todo tu séquito". La tragedia salió a la luz cuando la madre de Enzo, que había salido temprano hacia su trabajo en Capital Federal, intentó comunicarse sin éxito con Ruffo. Alarmada, llamó al 911. Minutos después, efectivos de la Bonaerense irrumpieron en la vivienda ubicada en Díaz Vélez al 100 y encontraron una escena espeluznante: en el living, Ruffo estaba ensangrentado, con una herida de 10 centímetros en el abdomen, cortes en el cuello y ambas muñecas, producto de un intento de suicidio.

En la habitación matrimonial, yacía Enzo sin vida, con signos de asfixia. El personal del SAME confirmó el deceso. La autopsia determinó que murió por "asfixia por compresión extrínseca de cuello". Ruffo fue trasladado de urgencia al Hospital Gandulfo, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según el parte médico, sufrió "múltiples lesiones secundarias a herida de arma blanca en el abdomen" y se le realizó una "pancretectomía distal con conservación esplénica". Desde entonces permanece internado en terapia intensiva, estable pero con asistencia respiratoria mecánica, y bajo estricta custodia policial.

El mensaje de la mamá del nene asesinado por su papá en Lomas de Zamora

La fiscal Fabiola Juanatey lo indagará en cuanto se recupere. También ordenará pericias psiquiátricas para determinar si comprendía la criminalidad de sus actos, aunque hasta ahora no hay indicios de que padezca un trastorno mental. Mientras la Justicia avanza, la madre de Enzo sigue buscando un lugar donde descargar el dolor que la consume. Sin posibilidad de mirarlo a la cara, eligió las redes sociales para gritar lo que no puede ni quiere callar.