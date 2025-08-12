Fentanilo contaminado: allanan una clínica en Córdoba y viralizan a los dueños de los laboratorios agarrándose a trompadas

El drama del fentanilo contaminado sigue escalando y dejando al descubierto una trama de negligencia, encubrimientos y sospechas de vínculos políticos. El pasado viernes 8 de agosto, la clínica Vélez Sarsfield de Córdoba fue allanada en el marco de la causa que investiga las 76 muertes provocadas por ampollas adulteradas con bacterias multirresistentes. El operativo, ordenado por la Justicia federal, buscó esclarecer una irregularidad alarmante: mientras los registros indicaban que allí se usaron 1.693 ampollas contaminadas, solo se notificaron cuatro casos positivos. Un dato que llamó la atención de la Justicia por si clara irregularidad.

Allanaron la clínica Vélez Sarsfield de Córdoba y secuestraron historias clínicas

Fuentes judiciales informaron que las autoridades del centro de salud no pudieron explicar esa disparidad, lo que motivó el secuestro de historias clínicas para constatar si hubo más pacientes afectados. La institución ya estaba bajo la lupa luego de que un recién nacido resultara intoxicado con fentanilo. En paralelo, la diputada del PRO Silvana Giudici volvió a apuntar contra el empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, productor del medicamento adulterado. "García Furfaro tiene vinculaciones con los K", denunció, mencionando nombres como Lázaro Báez, Alicia Kirchner y Mario Ishii.

Giudici aseguró que en tres oportunidades presentó en el Congreso pedidos de informes y la creación de una comisión investigadora, pero nunca obtuvo apoyo. Mientras tanto, el ministro de Salud, Mario Lugones, hace oídos sordos y no se manifestó sobre el tema pese a que el juez federal Ernesto Kreplak confirmó que ya son 76 las muertes y que "esto no llegó a su techo", advirtiendo que el número podría aumentar. Según la investigación, se habrían aplicado cerca de 45.000 ampollas de uno de los lotes contaminados. "Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente; del otro, no llegó a administrarse ninguna dosis", precisó el magistrado.

Hallaron las 232 ampollas perdidas, pero alertan por "lotes mellizos"

El hallazgo reciente de las 232 ampollas que estaban perdidas trajo algo de alivio, pero no disipó la preocupación. La periodista Camila Dolabjian reveló que ex empleados del laboratorio denunciaron la producción de "lotes mellizos" y destrucciones de ampollas "sospechosas", advirtiendo que cuando una línea se contamina "usualmente está todo contaminado". En Salta, el Ministerio de Salud retiró del mercado todos los lotes de fentanilo de HLB Pharma y los puso bajo custodia judicial.

En sintonía, las autoridades salteñas señalaron que en los hospitales públicos no se detectaron dosis contaminadas. La Asociación Salteña de Anestesia confirmó que se suspendió el uso de la marca apenas se conoció la alerta, reemplazándola por productos de otros laboratorios. El caso tiene además un capítulo de violencia extramedicinal: se viralizó un video de octubre de 2022 donde los hermanos García Furfaro protagonizaron un escándalo en el hipódromo de San Isidro.

En las imágenes se pueden ver destrozos, peleas y enfrentamientos con la policía tras perder una carrera. Este antecedente, sumado a amenazas previas a magistrados, agrava el perfil de los empresarios implicados. Hoy, Kreplak busca transmitir calma asegurando que "no circulan ampollas contaminadas", pero admite que la Argentina carece de un sistema de trazabilidad para esta sustancia, lo que dejó la puerta abierta a una tragedia que, según advierte, todavía podría cobrar más vidas.