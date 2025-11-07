Violencia sin freno: madres y alumnas a los golpes en el patio de una escuela de José C. Paz

Gritos, golpes, corridas y alumnos con los teléfonos en alto grabando cómo la escuela se convertía en un campo de batalla. Todo ocurrió este jueves al mediodía en la Escuela Secundaria N°14 de José C. Paz, cuando una discusión entre dos alumnas derivó en una brutal pelea en pleno patio escolar. Lo que comenzó como un enfrentamiento entre adolescentes terminó involucrando a las propias madres, que se sumaron a los golpes ante la mirada atónita de los demás estudiantes.

En los videos que se viralizaron en redes sociales, se observa a las dos chicas enfrentándose a trompadas mientras otros alumnos intentan separarlas o se alejan para no quedar en medio. En cuestión de segundos, una mujer -según testigos, la madre de una de las alumnas- irrumpe en la escena y empieza a forcejear con otra, lo que desata una batalla campal. Los gritos se multiplican: "¡Pará!" y "¡Llamen a la policía!" se escuchan entre el tumulto.

Las imágenes muestran empujones, tironeos de cabello, corridas y desesperación. Los docentes intentan sin éxito poner fin a la violencia, mientras los auxiliares corren de un lado a otro. Finalmente, la llegada de la Patrulla Urbana y del servicio de emergencias logra descomprimir la situación. La ambulancia asistió a varias personas con golpes y crisis nerviosas. Desde la dirección del colegio confirmaron que el episodio se originó por un conflicto previo entre las alumnas y que se elaborará un informe para elevar a la Jefatura Distrital. "Estamos trabajando con las familias y el equipo de orientación escolar para evitar que se repitan hechos de este tipo", señalaron.

Según contaron algunos padres a los medios, la tensión en la escuela no es nueva. "En ese colegio son constantes las amenazas de bomba. Los alumnos le perdieron el respeto a los docentes", aseguró una madre a TN. El hecho se produjo alrededor de las 13, justo en el cambio de turno, cuando los estudiantes del turno mañana se retiraban y los del turno tarde ingresaban.

Una madre entró a la Escuela 16 de Junín y golpeó a una estudiante con una cadena

Lo ocurrido en José C. Paz no es un hecho aislado. Es, en realidad, el cuarto episodio de violencia escolar registrado en pocos días en la provincia de Buenos Aires. En La Plata, el martes pasado, el Colegio Normal 2 fue escenario de una batalla campal entre alumnos y un joven ajeno a la institución (que había sido expulsado) que terminó con una preceptora herida. "Antes había amonestaciones y sanciones, pero ahora los chicos pueden hacer lo que quieren, pueden romper lo que sea y nosotros tenemos que quedarnos de brazos cruzados", denunció Mónica, la preceptora que terminó con una herida en la frente.

Violencia en el Normal 2 de La Plata: una pelea entre alumnos terminó con una preceptora herida y denuncias de abandono institucional

En Junín, otro episodio estremeció a la comunidad educativa: una mujer ingresó al aula de la Escuela Secundaria N°16 y atacó con una cadena a una alumna de 14 años. Las imágenes, que también se viralizaron, muestran a la agresora fuera de sí, golpeando a la adolescente en la cabeza y el rostro mientras gritaba: "¿Qué problema tenés con mi hija?". La víctima sufrió heridas profundas, traumatismo de cráneo y fue trasladada de urgencia al hospital. En apenas una semana, cuatro hechos de violencia -en Junín, La Plata, Mar del Plata y ahora José C. Paz- dejaron al descubierto una realidad alarmante: la escuela pública bonaerense se ha convertido en territorio de guerra.