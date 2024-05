Violencia de género en el Subte A: tomó del pelo a su novia, la arrastró y le pegó delante de todos

El martes por la noche, con la impunidad de las cámaras grabando la situación, las luces prendidas y las pocas personas que estaban dentro del andén, la estación San José de Flores perteneciente al recorrido del Subte A que circula por la Ciudad de Buenos Aires, se convirtió en el escenario de una feroz golpiza de parte de un hombre hacia una mujer, de la cual por cuestiones legales y jurídicas se optó por no dar a conocer sus identidades privadas.

Estación San José de Flores, perteneciente al Subte A.

En la bajada por escalera, ya casi en la entrada del subte, las Cámaras de Seguridad de la estación pudieron tomar y dar aviso a la Policía de la Ciudad de lo que estaba ocurriendo: totalmente iluminado y de manera impune pudiendo ser visto por cualquier persona que esté allí o que circule por sus costados, un joven de 20 años tomó del pelo a a su novia, de 18 años, y la arrastró por el lugar mientras le propinaba diversos golpes.

Quien dio a conocer la situación fue una mujer que se encontraba trabajando para las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), y a quien le llamó principalmente la atención que ambos jóvenes bajaban la escalera para ubicarse en el andén camino a Plaza de Mayo, discutiendo y gesticulando. Pocos segundos más tarde, él la tomó del pelo, la arrastró y comenzó a golpearla. En ese mismo instante, la empleada de CMU dio aviso al personal de la División Líneas A y B de la Policía de la Ciudad, quienes inmediatamente arribaron al lugar.

En el video en que se ve la violencia y se escucha el audio de la mujer hacia los oficiales, describe perfectamente todo lo que estaba mirando mientras transcurría el suceso: "Un hecho de violencia de género. Un masculino agrediendo físicamente a un femenino. Andén sentido a Plaza de Mayo", indicó y luego, les confirmó la vestimenta que llevaba puesto el varón: "El masculino agresor estaría vestido con un camperón negro y usa gorra de color celeste".

Ni bien los oficiales respondieron la palabra "captado" se dirigieron hacia la escalera en que estaba ocurriendo el episodio y avisaron: "Se observa a un masculino y femenino forcejeando, el masculino la lleva arrastrando. El masculino la toma del cabello". Acto siguiente, la Policía le brindó ayuda a la víctima, detuvieron al agresor y pidieron asistencia médica para corroborar que la mujer no haya sufrido lesiones. "Me desplaza una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) a fin de corroborar que la misma no tenga ningún tipo de lesión".

Los dos policías que se hicieron presentes en el lugar, separaron a las personas del conflicto, uno de ellos se encargó de asistir y resguardar a la víctima quien se encontraba atacada, asustada y violentada, mientras que el otro oficial a cargo presionó contra la pared al agresor, lo arrestó y lo trasladó a la comisaría más cercana para que quedase detenido.

En cuanto el hombre fue trasladado en un patrullero, el SAME arribó al lugar y confirmaron que tenía heridas y marcas leves en su cuello, producto de la golpiza y el arrastre, pero que no precisó derivación al hospital, dado que se encontraba en buen estado de salud sin ningún tipo de herida con profundidad ni gravedad.

Asimismo, la víctima fue contactada por el personal de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVyT) para que pueda realizar la denuncia correspondiente por violencia de género, pero ésta misma se negó asegurando que no quería hacer nada contra su pareja, ni denunciarlo ni tampoco solicitar medidas de protección a la justicia como un botón antipánico o una perimetral. En ese sentido, expresó que quería continuar con la relación y luego de una larga entrevista, fuentes cercanas al caso confirmaron que los profesionales evidenciaron una "naturalización de la violencia" y "dependencia emocional".

A pesar de no contar con una denuncia, el caso tiene una causa en cuestión en el marco de violencia de género y la misma quedó a cargo el fiscal Martín Perel, de la Unidad de Flagrancia Oeste, quien ordenó su inmediata detención. Aun así, desde el Ministerio Público Fiscal (MPF) le expresaron a Infobae, que el fiscal es quien deberá investigar las razones por las que la víctima quiere evitar alejarse del agresor, dado que la violencia podría repetirse en diversos casos.

Por otro lado, Perel aseguró: "Nos encontramos frente a un caso de violencia de género, en el cual el Estado Argentino tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar". Y en esa misma línea, obligó al agresor que se encuentra imputado a cumplir con diversas medidas impuestas: prohibición de contacto por cualquier medio, prohibición de acercamiento a menos de 500 metros del domicilio, lugar de trabajo, estudio, esparcimiento o habitual concurrencia de la mujer, entre otras.