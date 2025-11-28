Violenta amenaza obligó a cerrar una facultad de la UNLP: "Todos nos vamos a ir con el diablo"

Este viernes, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) suspendió todas sus actividades tras recibir un correo electrónico con amenazas graves.

Según informaron desde la institución, cerca de las 10 de la mañana se decidió el cierre preventivo del edificio de Diagonal 78, próximo a Plaza Rocha. El anuncio se realizó mediante un breve comunicado: "Hoy viernes 28/11 suspensión de actividades por graves amenazas recibidas . La Facultad permanecerá cerrada".

Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata suspendió sus clases or una amenaza de tiroteo.

El mail, enviado inicialmente al decanato, incluía fotos de armas, insultos y la amenaza explícita de un tiroteo contra la comunidad universitaria. Más tarde se confirmó que el mensaje fue masivo: llegó a múltiples cuentas institucionales y también a direcciones personales de autoridades.

"Fui inspirado por Asmodeus a unirme al grupo 764 y ahora voy a hacer una masacre en la UNLP inspirado en su intento de matanza fallida en la UNTREF ", comenzaba el escalofriante mensaje. Luego continuaba: "Voy a ir armado este viernes a una de las sedes con los rifles de asalto que ven en la foto para asesinar a tanta gente como sea posible".

Parte del correo enviado al decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)

El autor del correo redobló la intimidación: "Ya está todo decidido y no hay vuelta atrás, no va a quedar ni uno solo vivo, todos nos vamos a ir con el diablo ", sentenció.

"Asmodeus 764" es el seudónimo de una persona cuya identidad aún se desconoce y que semanas atrás realizó una amenaza similar contra la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). La "matanza fallida" mencionada en el mensaje enviado a la UNLP hace referencia a ese episodio, que obligó a suspender las clases y a desplegar un operativo de rastrillaje y control por parte de la Policía Bonaerense.

En el caso de la UNLP, el agresor se identificó como "Belcebú 764", lo que refuerza su supuesta pertenencia al mismo grupo. Desde el Rectorado confirmaron que "se reforzó la presencia de guardia edilicia y se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales". Además, en algunas dependencias —como la Facultad de Artes— se evalúan "acciones puntuales de protección preventiva".

Tanto esta amenaza como la dirigida a la UNTREF, e incluso una tercera recibida por la Universidad Católica Argentina (UCA), fueron firmadas por personas que se identifican con el llamado grupo 764. Según informes del FBI, se trata de una red catalogada como una "organización criminal de extremistas violentos nihilistas" (NVE, por sus siglas en inglés), que podría estar comenzando a operar en Argentina.