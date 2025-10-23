Caputo se mete de lleno en la campaña con tensa calma antes de la tormenta electoral: "El lunes no pasa nada"

A sólo tres días de las elecciones legislativas del 26 de octubre, el ministro de Economía, Luis Caputo, se convirtió en el portavoz predominante del gobierno, en un contexto donde el presidente Javier Milei fue relegado a sostener un perfil bajo para no complicar el resultado.

Así las cosas, Caputo busca transmitir calma en medio de un clima político y económico cargado de incertidumbre. En una entrevista televisiva para La Nación +, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que no habrá sobresaltos en el mercado cambiario tras los comicios: "El lunes no pasa nada", afirmó categóricamente.

Luis Caputo, ministro de Economía

Según Caputo, independientemente del resultado electoral: "no cambia absolutamente en nada, la política económica sigue igual". Explicó pero al mismo tiempo, la Oficina del Presidente confirmaba la salida de Gerardo Werthein y la entrada de su amigo personal, Pablo Quirno.

El ministro defendió a capa y espada el esquema de bandas cambiarias: "Mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera", sostuvo contundente y realizó un análisis sobre la intervención oficial: "¿Va a ir (el dólar) por encima del techo de la banda? No, te aseguro que no", sentenció.

Caputo también aprovechó para destacar lo que para él es el mayor logro de su gestión, ni más ni menos que las relaciones carnales con los Estados Unidos: "El país más importante del mundo te está diciendo 'quiero que le vaya bien a los argentinos. Si siguen este camino, vamos a hacer lo que sea necesario para que a los argentinos les vaya bien'", expresó con entusiasmo. Según el ministro, el gobierno de Donald Trump ve en el modelo económico argentino un ejemplo a seguir: " Desde EEUU ven que el modelo es absolutamente certero ", explicó convencido.

Sin embargo, Caputo reconoció que los resultados electorales son clave para mantener el apoyo norteamericano: "EEUU apoya nuestras políticas, pero es muy importante el resultado", admitió. En este sentido, destacó la relevancia de los comicios legislativos: "Son más importantes que las de 2027. Para graduarnos de país serio necesitamos menos volatilidad política", expresó repitiendo las mismas palabras que dice incansablemente desde hace 24 horas.

Donald Trump y Javier Milei

El Ministro también abordó las críticas sobre el nivel actual del dólar oficial, que ronda los $1.500 y fingió demencia: "Estoy cómodo con el dólar a $1.500", afirmó sin titubeos y comparó: "Cuando se salió del cepo con Mauricio Macri había un tipo de cambio que hoy sería de $1.280, pero Macri tenía seis puntos de déficit fiscal y tres de déficit de cuenta corriente. Hoy tenemos superávit fiscal y un punto de déficit de cuenta corriente".

Un poco incómodo y molesto, Caputo rechazó las predicciones de economistas que anticipan una devaluación tras las elecciones: "Una devaluación es menos salario para la gente", aseguró y criticó duramente: "Ese es el modelo viejo, con salarios en dólares bajísimos y una economía cerrada, donde los que menos tienen pagan precios carísimos y el modelo no funciona".

Luis Caputo

En el tramo final de la campaña electoral, Caputo reveló que este miércoles hubo una nueva intervención del Tesoro estadounidense por un monto cercano a los 400 millones de dólares. Además, adelantó que se están trabajando acuerdos financieros por 20 mil millones de dólares adicionales y otras facilidades por un monto similar: "Estados Unidos va a utilizar todas las herramientas necesarias para que a los argentinos les vaya bien", subrayó orgulloso.

Luis Caputo es casi el único caballito de batalla del gobierno de Javier Milei para transmitir estabilidad y confianza en medio de una campaña marcada por acusaciones de vínculos narcos, coimas en discapacidad y políticas de motosierra que no hacen más que cercenar a la clase trabajadora argentina.