Abdala sobre las relaciones con el narcotráfico del presidente: "Pongo las manos en el fuego por Milei"

En un contexto político explosivo para el mundo libertario, el senador Bartolomé Abdala, actual presidente provisional del Senado, sorprendió con sus declaraciones en defensa irrestricta hacia Javier Milei y su espacio político, La Libertad Avanza.

A pesar de los señalamientos que involucran a varias figuras libertarias como José Luis Espert, Patricia Bullrich e incluso el mismísimo Milei en supuestas conexiones con el narcotraficante Fred Machado y acusaciones de coimas en el ámbito de Discapacidad con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por parte de la hermana del presidente, Karina Milei, Abdala reafirmó su confianza y lealtad hacia su líder político.

Bartolomé Abdala

En una entrevista reciente con BigBang en un homenaje al diseñador Roberto Piazza, el senador abordó con aparente calma y optimismo los cuestionamientos que atraviesa el espacio libertario. Consultado sobre las recientes polémicas, como la expulsión de Espert y las acusaciones contra Machado, presunto colaborador de Milei, Abdala evitó profundizar en los temas más delicados, pero dejó en claro su postura: "Por Javier Milei pongo las manos en el fuego, por todos los que lo acompañan y a los que no se les ha demostrado en ningún caso de corrupción".

En la misma línea, sorprendió que Abdala reconoció que podrían darse otros casos de corrupción dentro de La Libertad Avanza: "Si el día de mañana hay un hecho de corrupción comprobado, bueno, me habré equivocado ", sentenció Abdala, dejando entrever que su apoyo es incondicional hasta que se demuestre lo contrario.

Sobre la intempestiva salida de Espert de La Libertad Avanza, expresó: "Creo que la separación de este caso y todos los casos de sospecha, algunos reconocidos por él sobre que había cobrado un dinero, me parece que le va a hacer muy bien al espacio", dijo sobre las últimas palabras del ex candidato sobre el acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

A pesar del vendaval mediático y judicial que enfrenta La Libertad Avanza, Abdala se mostró confiado en el futuro electoral del espacio donde Espert salió eyectado y ahora la justicia decidió que la ex conejita Playboy Karen Reichardt quedará en la cabeza de las listas: "Somos optimistas de que en la provincia de Buenos Aires se va a hacer una muy buena elección; en San Luis, de donde provengo, también pensamos que vamos a ganar", afirmó.

José Luis Espert y Fred Machado

Uno de los puntos más álgidos de la conversación giró en torno a Fred Machado, señalado por el periodista, ex amigo y ex miembro de La Libertad Avanza Gastón Alberdi como una figura cercana a Milei con presuntas conexiones con el narcotráfico. Ante esta grave acusación, Abdala fue tajante: "La verdad no lo conozco a Fred Machado, desconozco eso que me está diciendo, no lo conozco a Gastón Alberdi. En principio no le creo a Gastón Alberdi; pero la verdad que en un momento electoral y el oportunismo político se dicen un montón de cosas".

Otro tema espinoso que se puso sobre la mesa fue el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde funcionarios vinculados al espacio libertario habrían sido implicados en el cobro de sobreprecios por parte de laboratorio Suizo Argentino en el que Karina se quedaría con el 3% de los recursos para las personas con discapacidad. Abdala optó por no ahondar en el asunto, limitándose a señalar que "se tomaron decisiones de separar a quien estaba a cargo de eso", dijo sin nombrar a Diego Spagnuolo y rápidamente quiso desligarse del tema: "No es momento para hablar", dijo raudamente. La falta de respuestas concretas de Bartolomé Abdala dejó más preguntas que certezas sobre cómo el partido está manejando estas acusaciones.