Acusaciones, chicanas y pases de factura por el caso Adorni: denuncian un operativo de protección política

La Cámara de Diputados volvió a convertirse este miércoles en el escenario de una fuerte disputa política por la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Tras el fracaso de la sesión especial convocada el día anterior para tratar una moción de censura en su contra, el debate regresó al recinto con acusaciones cruzadas, pases de factura entre bloques opositores y nuevas denuncias de encubrimiento político.

Diputados blindó a Adorni

La encargada de abrir el fuego fue la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien aprovechó una moción de apartamiento de reglamento para insistir con la inclusión del proyecto que busca remover a Adorni de su cargo. El planteo terminó siendo rechazado, pero dejó expuesta una fuerte confrontación con sectores de la oposición que el día anterior no habían contribuido al quórum necesario para debatir el tema. "La vergüenza que dan los que no vinieron, los que trataron de blindar hasta último momento a Adorni. Lo más nefasto es que son los mismos que han ocupado horas y horas en este recinto hablando de Ficha Limpia", lanzó Bregman.

La diputada, que apuntó directamente contra legisladores del radicalismo y del PRO, profundizó sus cuestionamientos con una de las frases más duras de la jornada: "Ficha Limpia pero rabo sucio, porque cuando se trata de uno de los propios se olvidan de todo lo que dijeron. Son unos caraduras totales y algún día nos gustaría saber cuántos pendrives hay de diferencia para dar quórum para alguna cosa y para la otra". La referencia apuntó a la controvertida explicación brindada por Adorni sobre el origen de parte de su patrimonio, vinculado -según sostuvo en su declaración jurada- a un antiguo pendrive que contenía criptomonedas.

Para Bregman, la ausencia de varios sectores opositores no fue casual sino parte de una estrategia más amplia de protección al Gobierno. "Ayer no apareció ninguno, hoy llegaban con cara de distraídos, alguno se hacía el que hablaba por teléfono. Lo que están blindando no es solo Adorni, es Milei y su plan de saqueo y ajuste. Por eso vinieron hoy, para votar las leyes de ajuste y saqueo", denunció. La legisladora fue aún más lejos al sintetizar el fracaso de la sesión del martes con una frase cargada de ironía: "El titular que dejó la frustrada sesión de ayer es 'Congreso Nacional, la vergüenza nacional'".

Adorni dijo estar "a disposición para presentarme el día 2 de Julio"

Y volvió a cargar contra quienes, pese a presentarse como opositores, evitaron acompañar la ofensiva contra el jefe de Gabinete. "¿Cómo puede ser que tantos otros que se hacen elegir como opositores lo sigan cubriendo a este ratero serial que es Manuel Adorni, que además quiere acogerse al Régimen de Inocencia Fiscal planeado por Espert, un narco diputado? Hay una salsa toda contaminada que en algún momento se tiene que frenar", afirmó.

Las críticas no provinieron únicamente de la izquierda. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro también cuestionó la continuidad de Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete y sostuvo que existe una crisis de legitimidad política alrededor del funcionario. "La situación de Adorni es insostenible, donde podemos afirmar que la mayoría del pueblo argentino y de este Congreso de la Nación le ha quitado todo tipo de confianza para que ejerza el rol de jefe de Gabinete", advirtió.

La respuesta llegó desde el PRO. El presidente del bloque, Cristian Ritondo, rechazó las acusaciones y responsabilizó a los impulsores de la sesión fallida por no haber conseguido los números necesarios. "No fuimos convocados para pedirla, con lo cual la responsabilidad del quórum es de quienes la convocan. Habría que ver cuántos les faltaron", retrucó.

Ritondo también minimizó la trascendencia política de la frustrada convocatoria y aseguró que el resultado habría sido el mismo incluso con la presencia de los bloques ausentes. "El show de ayer que quisieron montar queda demostrado que aunque estuviéramos presentes es un número, porque hay noventa y pico de diputados de La Libertad Avanza que no iban a acompañarlos, con lo cual era una sesión de show", argumentó.

El dirigente macrista cerró agradeciendo la convocatoria de una comisión para analizar el tema la próxima semana y llamó a "terminar con el show", una frase que generó una inmediata reacción del jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Con apenas diez segundos de micrófono abierto, Martínez disparó una de las chicanas más celebradas de la jornada: "Nadie te pide tanto, Cristian, nadie te pide tanto".

Más allá de los cruces, el resultado político fue contundente para el oficialismo. La moción impulsada por Bregman fue rechazada por 125 votos contra 104 y tampoco prosperó la propuesta presentada por Ferraro para avanzar con pedidos de interpelación y emplazamientos de comisión. Mientras la oposición volvía a exhibir sus divisiones y dificultades para coordinar una estrategia común frente al Gobierno, el oficialismo logró sostener a Adorni y concentrar la sesión en su agenda parlamentaria, encabezada por el denominado Súper RIGI, una iniciativa destinada a ampliar beneficios para grandes inversiones. La jornada también estuvo atravesada por otros debates. La diputada Romina del Plá presentó una dura cuestión de privilegio contra el presidente Javier Milei por la suspensión de prestaciones del PAMI, mientras que Horacio Pietragalla Corti rindió homenaje a Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora fallecida el pasado 14 de junio.