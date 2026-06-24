"Ahora": Lorenzetti apura a Milei para que designe los jueces en la Corte Suprema

El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti lanzó un mensaje contundente a Javier Milei: es hora de llenar las vacantes en el máximo tribunal de justicia. "Ahora, ahora", enfatizó Lorenzetti en una entrevista televisiva con TN, dejando en claro su postura sobre la necesidad de completar cuanto antes los cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El magistrado, uno de los miembros más influyentes del tribunal, no se anduvo con vueltitas al referirse a la situación actual: "No es normal que tengamos tres miembros en la Corte". Además, reveló que esta situación genera incomodidad en sus viajes al exterior, donde le resulta difícil explicar que el máximo órgano judicial del país opera con solo tres integrantes.

Ricardo Lorenzetti l

El llamado de Lorenzetti no es casual ya que la Corte Suprema enfrenta un vacío significativo tras la salida de varios jueces, y el contexto político no permite avanzar en los nombramientos necesarios para su pleno funcionamiento. En esta línea, el juez fue directo al señalar que las vacantes deben ser cubiertas antes de 2027, como plantea el actual gobierno: "La opinión nuestra, en eso coincidimos en la Corte, es que tiene que ser alguien del Poder Judicial ", afirmó Lorenzetti.

El magistrado también defendió explícitamente a los candidatos que propuso a Milei para ocupar los lugares vacantes: Mariano Borinsky, juez de la Cámara de Casación Penal, y Karina Perilli, jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3: "Son dos candidatos muy buenos", aseguró Lorenzetti, quien también destacó que entre los postulantes debería haber al menos una mujer.

Mariano Borinsky

Sin embargo, no todo es tan claro en este juego político-judicial: Lorenzetti no pudo desmentir categóricamente las versiones sobre un supuesto encuentro con el presidente para discutir estas designaciones.

Y, tal cual lo puede hacer una persona del pedro judicial experimentada, tuvo cintura política que lo salvó optando por una respuesta más ambigua: "Como son decisiones importantes, siempre se generan rumores de todo tipo, de sectores interesados, esa es la parte oscura", expresó sin pelos en la lengua alimentado aún más las especulaciones sobre posibles negociaciones detrás de escena.

Mauricio Macri

En este sentido, recordó las polémicas que rodearon la designación de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz durante la gestión de Mauricio Macri, atribuidas al operador judicial Pepín Rodríguez Simón. "Ahora ocurrió lo mismo. Empezaron los rumores de que había reuniones mías, de que yo estaba sugiriendo a tal o cual candidato", expresó.

Lorenzetti fue enfático al subrayar que la última palabra sobre los nombramientos recae exclusivamente en el presidente. "Es una decisión del presidente", dijo, y agregó: "Lo que importa acá es el presidente. Es una decisión muy seria, no hay manera de influir sobre eso". No obstante, el llamado a la acción inmediata dirigido a Javier Milei parece ser un mensaje claro: el tiempo apremia y las decisiones no pueden postergarse más.