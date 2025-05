El 83% de las denuncias "por extorsión" a la línea 134 quedaron desestimadas: el relato de Bullrich queda desdibujado

En un país donde los trabajadores de colectivos enfrentan jornadas interminables, sueldos que apenas alcanzan para llenar el tanque de sus propios vehículos (si es que tienen uno) y condiciones laborales dignas de una película de terror, Patricia Bullrich decidió poner el foco en lo verdaderamente importante: ¡la libertad de trabajar!

En una jornada de lucha decretada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la que no se adhirió la empresa DOTA, desde el Ministerio de Seguridad Nacional, con la solemnidad que caracteriza a sus comunicados, se lanzó un mensaje que podría ser perfectamente el guion de una comedia absurda: "Si querés trabajar y te están extorsionando, amenazando o usando la violencia para obligarte a parar, no estás solo. Podés hacer la denuncia y vamos a actuar. Tu libertad de trabajar está protegida", rezaba el mensaje difundido en redes sociales.

Patricia Bullrich

La joya de esta cruzada por la "libertad" es la ya famosa Línea 134, ese número mágico donde los trabajadores pueden denunciar que los están obligando a quedarse en casa durante un paro. Según las cifras reveladas por el propio Ministerio, en el último paro general se recibieron 79 denuncias , de las cuales, sólo 13 recibieron algún tipo de asesoramiento. Es decir, el 83% de los llamados terminaron en nada.

En paros anteriores, la historia tampoco mejora mucho. En el segundo paro general contra la gestión Milei, se registraron 3.865 denuncias, pero sólo 218 tenían datos suficientes para formular denuncias penales. Parece que la "casta sindical" no es tan buena en esto de la extorsión como el gobierno de La Libertad Avanza pretende hacer creer.

Paro de colectivos hasta la medianoche

La ironía alcanza niveles épicos cuando las voces del Gobierno suelen responsabilizar a los sindicatos de todos los males del universo conocido. Desde los parlantes de las estaciones de trenes hasta las redes sociales, se repite como mantra: "La casta sindical atenta contra millones de argentinos que quieren trabajar" pero nada dice "atentado a la República" como un grupo de trabajadores reclamando derechos básicos como un salario que cubra la canasta básica de alimentación.

Pero no todos se quedan callados ante este discurso. Los trabajadores ferroviarios, por ejemplo, respondieron con un mensaje directo al vocero presidencial Manuel Adorni: "Esto no es Star Wars, ponete a laburar". Porque si alguien está luchando contra Darth Vader y el Imperio, claramente no son los colectiveros.

Lo más curioso (y desconcertante) es que no hay cifras claras sobre cuántas denuncias reales se verificaron ni cuántas personas efectivamente fueron "obligadas" a parar. Tampoco hay registros de multas ni condenas para esos supuestos extorsionadores sindicales.

Mientras tanto, los trabajadores siguen enfrentando condiciones laborales precarias y salarios que no alcanzan para llegar a fin de mes. El anuncio de Patricia Bullrich llega a menos de 24 horas después de que Marcelo Pasciuto, titular del grupo Dota anunciara que no dejaría que sus trabajadores gocen del derecho democrático a la protesta y subió la apuesta cuando mencionó que le había pedido ayuda a la Ministra de Seguridad.