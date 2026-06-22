Adorni anunció al nuevo secretario de Comunicación y Prensa: quién es Fabián Fernández

A pocos días de anunciar la incorporación del diputado nacional Adrián Ravier como nuevo vocero nacional en su reemplazo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reveló que Fabián Fernández será el nuevo secretario de Comunicación y Prensa, lo que implica que el periodistas Javier Lanari dejará el cargo que tuvo desde diciembre de 2023.

"Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa", escribió Adorni en su cuenta de X (ex Twitter), en el mismo modus operandi que presentó la semana pasada cuando anunció la incorporación de Ravier.

Manuel Adorni y su bienvenida a Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno nacional.

Además de ostentar el apellido de dos ex presidentes recientes, Fernández tiene una trayectoria política cercana al PRO de Mauricio Macri. Especialmente su vínculo se sostiene con el ex Ministro de Justicia Néstor Grindetti, quien lo tuvo al locutor nacional de 35 egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER) como subsecretario de Medios de Comunicación en el municipio de Lanús, entre 2015 y 2023.

Más cerca en el tiempo, Fernández también cumplió un rol clave en una de las nenas mimadas del Estado nacional, sin importar la motosierra que afecta a todos los demás sectores: YPF. Allí Fernández en los últimos años funcionó como gerente de Prensa y Medios, un espacio que funciona de manera virtual para la gestión libertaria como la caja de publicidad más fuerte del momento.

Manuel Adorni le agradeció a Javier Lanari sus dos años como secretario de Comunicación y Prensa de la Nación.

El recién asumido Ravier también se expresó en relación a la incorporación de Fernández, desde la vocería que encabeza de manera flamante. "En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa", señaló.

Entre los méritos que le remarcaron a Fernández desde la Vocería, se encuentra el de ser "especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa". Adorni, además, despidió a Lanari con un posteo en el que celebró dejó un "enorme agradecimiento" y un deseo de "lo mejor para sus futuros desafíos".