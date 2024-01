Adorni confirma la amenaza: "Se ha tomado la decisión de descontar el día a todos los estatales que vayan al paro"

La CGT, la CTA, organizaciones barriales y sociales de toda Argentina sumados artistas, referentes de la cultura y la economía popular, convocaron a un paro el 24 de enero para expresar el descontento y la preocupación del DNU firmado por Javier Milei, que reduce a su mínima expresión al Estado además de liberar la economía.

Se rumoreaba muchísimo sobre la posibilidad de dar castigos a los y las trabajadoras que se autoconvoquen en la manifestación a finales de enero. Sin embargo, la noticia acaba de ser confirmada por Manuel Adorni, vocero presidencial libertario: "Se ha tomado la decisión de descontar el día a todos los estatales que se adhieran a esta medida".

Autoridades de la CGT llamaron a un paro general

Además confirmó: "El salario es una contraprestación y quien no trabaja es razonable que no cobre. Seguimos esperando los argumentos del paro que no nos terminan de quedar claros y por supuesto queda abierta la línea 134 para todos aquellos que se sientan extorsionados, amenazados o que se sientan obligados a parar, pueden hacer la denuncia anónima".

"Escuché al hijo de Hugo Moyano decir que el país estaba funcionando y que no era necesario el DNU, ni la Ley. Bueno, hay que ver qué considera él que es un país funcionando o para quiénes funciona ese país que él describe y ve funcionar. La Argentina no está funcionado para la gente de bien, para la gente de trabajo, para la gente que se esfuerza, para los argentinos que quieren viven en un país mejor".

En cuanto le preguntaron si La Libertad Avanza considera que el paro es "ilegal", el vocero contestó: "No existe razón para el paro o al menos las explicaciones que han dado de los porqué son casi infantiles, esto de 'es para voltear esto o aquello' no lo entendemos. En cuanto a términos estrictamente jurídicos llegado el caso habrá novedades sobre el punto en cuestión".

