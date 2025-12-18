Trabajadores del Garrahan en Plaza de Mayo: "Nos quiere hacer retroceder cien años"

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las otras centrales sindicales convocaron a marchar hoy a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei. La movilización se produce en simultáneo con el debate de la iniciativa en comisión en el Senado y tras la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026, con el cual el Gobierno multiplica el ajuste.

El Gobierno busca que su proyecto de Ley de Reforma Laboral sea aprobado antes del 30 de diciembre en el marco de las sesiones extraordinarias; con ejes centrales que van en contra de los derechos conseguidos con años de luchas.

En este contexto, BigBang dialogó con Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, que profundizó su mirada sobre la jornada de protesta: "Esperamos, desde el Garrahan, que la movilización sea masiva, que reúna a miles y miles de trabajadores, porque lo que está en juego es muy fuerte, una reforma laboral que nos quiere hacer retroceder cien años en derechos básicos que tenemos como trabajadores".

El dirigente gremial advirtió que el conflicto no se limita a los cambios en el régimen laboral, sino que se profundiza con el tratamiento del presupuesto 2026, al que definió como un nuevo golpe contra los sectores más vulnerables: "Ahora se está sumando, en estos momentos, un presupuesto de guerra contra la población, porque lo que ya estaba muy mal lo empeora, es decir, la situación de la educación, de la salud, de la discapacidad, lo agrava todavía más, y el dinero que existe lo transfiere a los grandes intereses, a grandes empresas, subsidios energéticos. Es realmente desastroso lo que está sucediendo".

En ese sentido, Lipcovich cuestionó el argumento oficial que intenta respaldar las políticas de ajuste y sostuvo que no existe un aval social para las reformas impulsadas: "Entonces, la marcha tiene que ser el punto de partida de una lucha, que sabemos que la CGT no quiere dar, pero que se vio obligada a convocar, por la inquietud que existe; ningún resultado electoral avala lo que está sucediendo ahora, eso es un verso que no vamos a aceptar."

El secretario general de ATE Garrahan profundizó su crítica al gobierno de Milei y señaló que el respaldo parlamentario no equivale a un consenso popular para avanzar sobre derechos históricos: "El resultado electoral, lo único que hizo fue dar una x cantidad de diputados al gobierno, pero ni siquiera es el apoyo a la mayoría de la población, sino de una parte, y tampoco está claro que sea para todo lo que está impulsando el gobierno." Para él, la única forma de frenar las reformas es mediante la organización y la acción directa de los trabajadores, por fuera de las disputas institucionales: "Entonces, no vamos a aceptar esa estafa , y la forma en la cual se dirimen estas cuestiones es en las calles."

Finalmente, explicó que ATE Garrahan participa de la movilización con una columna propia por fuera de la convocatoria puntual de la CGT: "Nosotros vamos a ir con una columna diferenciada de la CGT a plantear que tendría que haber un plan de lucha continuado hasta derrotar la reforma laboral, este presupuesto, un plan de lucha que debiera incluir un paro activo y todas las medidas de fuerza necesarias, concentrando en un solo polo la energía de los trabajadores, que hoy está dispersa como consecuencia de la política de la burocracia sindical."