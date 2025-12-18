Fuerte advertencia de la CGT a Javier Milei: "Si no nos escuchan vamos a terminar en paro nacional"

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las otras centrales sindicales convocaron a marchar hoy a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei. La movilización se produce en simultáneo con el debate de la iniciativa en comisión en el Senado y tras la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026.

En Plaza de Mayo con cientos de manifestantes escuchando, tomó la palabra en el escenario Octavio Argüello, quien advirtió que si el Gobierno no escucha el reclamo de los trabajadores, el reclamo terminará en un paro nacional.

la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) lleva adelante una movilización en Plaza de Mayo

"Es mentira que se da trabajo quitando derechos", enfatizó en el comienzo de su discurso y llamó a los trabajadores a "ganar la calle" para defender los derechos conquistados con años de lucha sindical. "Es mentira que se puede dar dignidad al trabajo cuando nos quieren sacar algo que nos corresponden, que es nuestra capital que son las leyes de indemnizaciones. Por eso compañeros no nos dejemos engañar más ", fue claro en su mensaje.

El sindicalista pidió no entregar los derechos de los trabajadores: "Vamos a luchar en todos los ámbitos que sean necesarios", dijo y le habló directamente a los senadores que "todavía pretenden firmar el dictamen": "Ojo con lo que hacen porque el pueblo y la patria se lo vamos a demandar".

🔴 #AHORA | "Hoy venimos a la Plaza de Mayo a decirle rotundamente no a la reforma laboral entreguista. Nos oponemos a que vengan a quitarnos nuestros derechos"



📢 Octavio Arguello, co secretario general de la CGT https://t.co/yvrcTO34iK pic.twitter.com/I87y8a4gAy — Mundo Gremial (@MundoGremial) December 18, 2025

Argüello pidió que el oficialismo deje de engañar al público con falsas leyes que no benefician a los trabajadores: "Esto son para sus amigotes que siempre vienen a querer explotar y se llevarnos nuestra dignidad". Para finalizar gritó a voz y puño alzado: "Si no nos escuchan vamos a terminar en paro nacional" , una frase que se repetirá más tarde en sus colegas.

Cristian Jerónimo, también titular de la CGT, alertó que "este modelo económico ya fracasó" y eso lo demuestran las 20 mil empresas pyme que cerraron desde que asumió el Gobierno ultraderechista: "Los trabajadores tenemos conciencia y vamos a defender nuestras derechos", comenzó y siguió: "Esta CGT tiene muy claros los intereses que representa y vamos a defender los derechos de los trabajadores sin ceder ni un paso", enfatizó dejando en claro que "la gente la está pasando mal, el pueblo al está pasando mal".

Cristian Jerónimo desde la movilización de la CGT

En el mismo sentido, remarcó que la central obrera se opone a la reforma laboral que pretende aprobar el Gobierno "porque no genera nada a favor del mundo del trabajo, está escrita a favor de las grandes corporaciones de argentina, no favorece a las pymes ni a las medianas empresas", así como agradeció el acompañamiento de algunos diputados que se acercaron a Plaza de Mayo.

El último en hablar fue Jorge Solá, también triunviro de la CGT: "En cada lugar de nuestro país, en cada esquina, en cada pueblo estamos diciendo no a esta reforma laboral", dijo y caracterizó la ley como un "ataque a la libertad" que, paradójicamente, "este gobierno tanto defiende". Además, adelantó que la central obrera ya definió un plan de lucha y, de no ser escuchados, terminará "en un paro nacional en todo el país". El dirigente fue directo contra el oficialismo y el nombre de su partido: "Abusan con la palabra libertad... de querer que todos seamos más libres", en paralelo dicen que buscan " más cadenas para los trabajadores ".

Comparto la participación de @cgtoficialok en la Comisión de Trabajo ante el tratamiento del

Proyecto de ley de reforma laboral. Inconstitucional. Regresiva. Débil con los trabajadores. Resistimos en el parlamento. En la justicia. En la calle. #18Diciembre pic.twitter.com/Dlq9ygK3eF — Jorge Sola (@JorgePinoSola) December 18, 2025

Respecto de los autores del proyecto precarizador, puntualmente en referencia a Federico Sturzenegger, Solá marcó: "Son los mismos que participaron en el Megacanje de 2001 y le sacaron el 13% a los jubilados". Finalmente, Solá apuntó contra una economía negra y los repetidos intentos de querer acabar con las derechos de los trabajadores. Para cerrar, la CGT dejó en claro que en caso de seguir con la reforma laboral llevaran adelante un paro a nivel nacional.