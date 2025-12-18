BBN en directo desde el acto y movilización en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Rubén Domínguez de Georgalos tras la movilización de la CGT: "El paro es la mejor herramienta que tenemos"
Rubén Domínguez de Georgalos reflexionó sobre la situación de los trabajadores en el contexto de la reforma laboral de Javier Milei: "Venimos soportando un montón de ataques, suspensiones, despidos, rebajas salariales, ajustes. Venimos sufriendo la prepotencia de las patronales. La reforma laboral ya la venimos sufriendo; nosotros venimos viendo el preámbulo de lo que venimos a reclamar. Entendemos que hoy tenemos que estar acá porque lo que viene va ser 10 veces peor".
En la misma línea, Domínguez pidió expresó que lo que podría causar una real consecuencia es el pato total de actividades y no sólo una movilización como la que propuso la CGT: "El paro y la centralización de parar la producción a nivel nacional es una de las mejores herramientas porque no todos los sectores están en recesión. Tenemos los sectores industriales y algunos otros sectores que están en crisis como la parte de gas, de hidrocarburos, de alimentos, de agroindustria que tranquilamente se puede parar, no sólo los sectores más afectados. El paro es la mejor herramienta que tenemos para decirle a la patronal de manera consciente que no le vamos a producir porque no estamos de acuerdo con las condiciones que nos quieren aplicar".
Rubén "Pollo" Sobrero: "Se hizo una convocatoria a una movilización muy light, los gremios no se movieron"
Rubén "Pollo" Sobrero, dirigente de la Unión Ferroviaria del Oeste: se mostró completamente en desacuerdo con la convocatoria de la CGT: "Una cosa es lo que viven los dirigente gremiales multimillonarios y otra cosa es la que estamos viviendo los trabajadores. Son dos realidades distintas".
En la misma línea, agregó: "Se hizo una convocatoria a una movilización muy light porque los gremios no se movieron y la cantidad de gente que vino fue muy grande, la gente pidiendo paro general. Y dónde están los dirigentes de la CGT que no los veo, dónde están las grandes columnas sindicales".
Sobrero reflexionó sobre lo que considera, debería cambiar en la política gremial para luchar contra el gobierno de La Libertad Avanza: "Tenemos grandes problemas para enfrentar a Milei como por ejemplo las direcciones gremiales que evidentemente no quieren enfrentarlo. Hoy era una linda oportunidad porque vino el movimiento obrero masivamente y acá no se planteó ninguna salida. Si es una marcha para convivir nosotros no nos vamos a quedar callados"
Rubén "Pollo" Sobrero fue fatalista en cuanto al tratamiento de la reforma laboral en las Cámaras: "En el Congreso la tenés perdida, es una cueva de bandidos, excepto los dirigentes de la izquierda los demás muy pocas voces coherentes".
Mónica Schlotthauer, delegada del ferrocarril Sarmiento: "Hay disposición de muchísimos luchadores para enfrentar la reforma laboral"
Mónica Schlotthauer, delegada del ferrocarril Sarmiento: "Hay disposición de muchísimos luchadores para enfrentar a este Gobierno y a la reforma laboral. Vinimos a reclamar un paro y plan de lucha porque con una marcha no alcanza y estamos convencidos de que se lo puede ganar. Tenemos que parar y seguir luchando hasta que caiga".
Además, expresó: "Nos llama la atención porque el martes fue la primera audiencia en la cámara de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires donde gobierna Kicillof que viene para sacarse la foto pero la Cámara no aceptó un pronunciamiento que habíamos presentado desde el Frente de Izquierda para rechazar esta ofensiva"
Roberto Giliberto, delegado de Obras Sanitarias: "Quiero que haya un paro por tiempo indeterminado"
Roberto Giliberto, delegado de Obras Sanitarias: "Esto se construye en la calle, militando; lo que está haciendo el gobeirno con la reforma laboral es injusto. La gente está sufriendo mucho, se perdió el poder adquisitivo. ir contra lo que generó el peronismo y el movimiento obrero es injusto. Tenemos que estar en las calles en contra de lo que este gobierno quiere hacer".
Consultado respecto a si debería haber o no un paro nacional, reflexionó: "Quiero que haya un paro por tiempo indeterminado para que esto se acabe, para uqe la corrupción del gobeirno se acabe porque lamentablemente este gobeirno está destruyendo el país".
Mariano Dahlma, secretario general de AEFIP: "Es una reforma que deforma y precariza el trabajo de los argentinos"
El referente sindical también apuntó respecto a que los últimos días del año podría haber una medida de fuerza más potente: "Este es un plan de lucha que arranca hoy y antes de fin de año sobre todo el día que se trate la reforma en Diputados podría haber una medida de fuerza".
Ángel, trabajador del INTA: "Estamos pasando un momento muy duro"
Ángel, trabajador del INTA: "Estamos pasando un momento muy duro y parece ser peor con a reforma laboral, esto no puede seguir así avasallando los trabajadores. No hay que bajar lso brazos".
Trabajadores del Garrahan en Plaza de Mayo: "Nos quiere hacer retroceder cien años
La Confederación General del Trabajo (CGT) y las otras centrales sindicales convocaron a marchar hoy a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei. La movilización se produce en simultáneo con el debate de la iniciativa en comisión en el Senado y tras la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026, con el cual el Gobierno multiplica el ajuste.
En este contexto, BigBang dialogó con Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, que profundizó su mirada sobre la jornada de protesta: "Esperamos, desde el Garrahan, que la movilización sea masiva, que reúna a miles y miles de trabajadores, porque lo que está en juego es muy fuerte, una reforma laboral que nos quiere hacer retroceder cien años en derechos básicos que tenemos como trabajadores".
El dirigente gremial advirtió que el conflicto no se limita a los cambios en el régimen laboral, sino que se profundiza con el tratamiento del presupuesto 2026, al que definió como un nuevo golpe contra los sectores más vulnerables: "Ahora se está sumando, en estos momentos, un presupuesto de guerra contra la población, porque lo que ya estaba muy mal lo empeora, es decir, la situación de la educación, de la salud, de la discapacidad, lo agrava todavía más, y el dinero que existe lo transfiere a los grandes intereses, a grandes empresas, subsidios energéticos. Es realmente desastroso lo que está sucediendo".
En ese sentido, Lipcovich cuestionó el argumento oficial que intenta respaldar las políticas de ajuste y sostuvo que no existe un aval social para las reformas impulsadas: "Entonces, la marcha tiene que ser el punto de partida de una lucha, que sabemos que la CGT no quiere dar, pero que se vio obligada a convocar, por la inquietud que existe; ningún resultado electoral avala lo que está sucediendo ahora, eso es un verso que no vamos a aceptar."
El secretario general de ATE Garrahan profundizó su crítica al gobierno de Milei y señaló que el respaldo parlamentario no equivale a un consenso popular para avanzar sobre derechos históricos: "El resultado electoral, lo único que hizo fue dar una x cantidad de diputados al gobierno, pero ni siquiera es el apoyo a la mayoría de la población, sino de una parte, y tampoco está claro que sea para todo lo que está impulsando el gobierno." Para él, la única forma de frenar las reformas es mediante la organización y la acción directa de los trabajadores, por fuera de las disputas institucionales: "Entonces, no vamos a aceptar esa estafa, y la forma en la cual se dirimen estas cuestiones es en las calles."
Sindicatos ya en Plaza de Mayo a la espera de la movilización
Decenas de trabajadores y trabajadoras sindicalizadas ya ocupan las calles para mostrarse en contra de la reforma laboral que será regresiva respecto a los derechos laborales conseguidos hasta ahora.
En las inmediaciones de Casa Rosada ya están organizaciones de la CGT, de las CTA, también gremios de ATE y organizaciones políticas y sociales.
AHORA: Casa Rosada completamente vallada
Casa Rosada está completamente vallada por orden de la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva que sigue la doctrina de Patricia Bullrich y que, en la jornada de ayer 17 de diciembre activó el protocolo antipiquetes para reprimir a jubilados en su habitual movilización de jubilados y jubiladas.