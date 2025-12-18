BBN en directo desde el acto y movilización en Plaza de Mayo contra la reforma laboral

Trabajadores del Garrahan en Plaza de Mayo: "Nos quiere hacer retroceder cien años

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las otras centrales sindicales convocaron a marchar hoy a la Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral que impulsa Javier Milei. La movilización se produce en simultáneo con el debate de la iniciativa en comisión en el Senado y tras la media sanción en Diputados del Presupuesto 2026, con el cual el Gobierno multiplica el ajuste.

En este contexto, BigBang dialogó con Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE Garrahan, que profundizó su mirada sobre la jornada de protesta: "Esperamos, desde el Garrahan, que la movilización sea masiva, que reúna a miles y miles de trabajadores, porque lo que está en juego es muy fuerte, una reforma laboral que nos quiere hacer retroceder cien años en derechos básicos que tenemos como trabajadores".

El dirigente gremial advirtió que el conflicto no se limita a los cambios en el régimen laboral, sino que se profundiza con el tratamiento del presupuesto 2026, al que definió como un nuevo golpe contra los sectores más vulnerables: "Ahora se está sumando, en estos momentos, un presupuesto de guerra contra la población, porque lo que ya estaba muy mal lo empeora, es decir, la situación de la educación, de la salud, de la discapacidad, lo agrava todavía más, y el dinero que existe lo transfiere a los grandes intereses, a grandes empresas, subsidios energéticos. Es realmente desastroso lo que está sucediendo".

Marcha impulsada por la CGT en contra de la reforma laboral de Javier Milei



En ese sentido, Lipcovich cuestionó el argumento oficial que intenta respaldar las políticas de ajuste y sostuvo que no existe un aval social para las reformas impulsadas: "Entonces, la marcha tiene que ser el punto de partida de una lucha, que sabemos que la CGT no quiere dar, pero que se vio obligada a convocar, por la inquietud que existe; ningún resultado electoral avala lo que está sucediendo ahora, eso es un verso que no vamos a aceptar."