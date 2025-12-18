Pablo Echarri cruzó al Gobierno por la reforma laboral y denunció un ataque a la cultura: "Es regresivo y ruinoso"

Pablo Echarri lanzó este jueves una crítica frontal al Gobierno de Javier Milei durante su exposición en el plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto del Congreso de la Nación Argentina, donde se debate el proyecto de reforma laboral. Ante legisladores de distintos bloques, Echarri advirtió que la iniciativa es "regresiva y ruinosa" para los trabajadores y denunció un ataque sistemático contra la cultura y los espacios de comunicación. "Es la primera vez que estamos acá intentando defender los intereses de la cultura en general y de los espacios de comunicación que hacen tan virtuosa e importante a la cultura argentina a lo largo del país y del mundo", afirmó.

En ese marco, recordó que el sector cultural ya fue golpeado por la Ley Ómnibus y la Ley Bases, y que ahora vuelve a quedar bajo la mira del oficialismo. Según sostuvo, esta nueva reforma se inscribe en un contexto de "retracción y pobreza extrema" y profundiza la precarización de quienes trabajan en la cultura y la comunicación. Para Echarri, el planteo del Gobierno parte de una premisa falsa. "No es una discusión entre partes iguales, sino un sometimiento de quienes generan el trabajo", sostuvo, y agregó que la reforma "los coloca directamente en una situación de ruina", al debilitar derechos en un escenario ya marcado por la crisis social.

El actor también puso el foco en el rumbo cultural de la gestión libertaria y se preguntó por qué existe "un ataque tan directo a la cultura", a la que definió como una herramienta estratégica a nivel global. "El mundo impulsa cada vez más la cultura, no solo como difusora de identidad, sino como una herramienta de expansión económica", remarcó, en abierta contraposición con la lógica de ajuste del Ejecutivo. Como ejemplo, citó el modelo de Estados Unidos, al que describió como un "imperio construido a partir del apoyo estatal a su industria audiovisual", con efectos concretos tanto en términos económicos como simbólicos.

Para Echarri, desfinanciar la cultura implica resignar soberanía, empleo y capacidad de proyección internacional. En otro tramo de su exposición, cuestionó artículos puntuales del proyecto -el 193, 194, 195 y 196- de carácter tributario. "No entendemos por qué están incluidos dentro de una reforma laboral", planteó, y criticó la eliminación de gravámenes vinculados al alquiler del espacio radioeléctrico por parte de las empresas, en un contexto en el que, según advirtió, las compañías argentinas no compiten en igualdad de condiciones con las grandes plataformas internacionales.

Javier Milei firmando el proyecto de Reforma Laboral

Frente a ese escenario, propuso una alternativa que va en sentido contrario al planteo oficial: "¿No sería mejor sumar a las plataformas a un esquema de gravámenes que permita generar mayor impulso y producción?". En esa línea, recordó que gran parte de los contenidos que hoy circulan en las plataformas fueron posibles gracias a esquemas de financiamiento estatal y coproducciones internacionales. El cierre de su intervención fue también un posicionamiento político. "Queremos sacar a la Argentina del pozo en el que está sumergida, en eso estamos de acuerdo, pero eliminar la cultura y la comunicación laboral es patearnos en contra", afirmó. Y concluyó con una definición tajante: "Estamos en contra de toda la reforma laboral y pedimos que se quiten de la estructura los artículos mencionados anteriormente".