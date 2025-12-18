Estas son las calles cortadas por la marcha de la CGT en contra de la reforma laboral

Este jueves 18 de diciembre la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) lleva adelante una movilización en Plaza de Mayo, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno Nacional impulsa. La jornada de protesta incluye diversas agrupaciones sociales, políticas y sindicales.

La central obrera convocó a la movilización en Plaza de Mayo a partir de las 15 horas bajo la consigna "Marchamos contra la reforma laboral en defensa del trabajo de las argentinas y de los argentinos".

La zona más comprometida se extiende desde el Congreso ―donde el Senado trata la reforma laboral― hasta las inmediaciones de Plaza de Mayo, donde se encontraran por la tarde. Las áreas más afectadas serán la Avenida 9 de Julio, Avenida Corrientes, Paseo Colón y Avenida Alem, ya que, desde temprano, existe movimiento en la zona donde está construido el escenario y presencia de las fuerzas de seguridad en las inmediaciones.

Se espera que haya movilizaciones a partir del mediodía en distintos puntos del microcentro hacia Plaza de Mayo:

CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores : concentración en Diagonal Norte y San Martín , con presencia de gremios docentes y organizaciones sociales.

y : concentración en y , con presencia de gremios docentes y organizaciones sociales. UTEP : movilización desde Avenida de Mayo y 9 de Julio a partir de las 12.

: movilización desde y a partir de las 12. Patria Grande : convocatoria en 9 de Julio y Avenida de Mayo desde el mediodía.

: convocatoria en 9 de Julio y Avenida de Mayo desde el mediodía. ATE : concentración en Diagonal Norte y San Martín desde las 13.

: concentración en Diagonal Norte y San Martín desde las 13. CATT : reunión en Julio Argentino Roca 738 desde las 13.30, para luego sumarse a la columna principal.

: reunión en Julio Argentino Roca 738 desde las 13.30, para luego sumarse a la columna principal. Gremios universitarios : concentración en Avenida Belgrano y Piedras, desde las 13.30.

: concentración en Avenida Belgrano y Piedras, desde las 13.30. Movimiento Derecho al Futuro : convocatoria en Avenida de Mayo y Tacuarí a las 14.

: convocatoria en y Tacuarí a las 14. La Cámpora : cita directa en Plaza de Mayo a las 15.

: cita directa en Plaza de Mayo a las 15. APyT Hospital Garrahan : movilización desde Carlos Pellegrini y Perón, con ingreso previsto por Diagonal Norte.

: movilización desde y Perón, con ingreso previsto por Diagonal Norte. Frente de Izquierda y sindicalismo combativo: concentración en Carlos Pellegrini y Perón desde las 15, con acto propio una vez finalizada la actividad de la CGT.

Calles cortadas por la marcha de la CGT

La movilización finalizará con el discurso de los tres secretarios generales de la central obrera: Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, en el escenario ubicado en Plaza de Mayo y al finalizar las agrupaciones de izquierda realizan un acto propio en el mismo lugar.