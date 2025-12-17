Mauro Icardi saca los trapitos al sol y expone de Wanda Nara y Payarola: "El león no discute con hienas"

El triángulo mediático más explosivo está que arde. Wanda Nara, Mauro Icardi y un nuevo protagonista en el ojo de la tormenta, el abogado Nicolás Payarola. A pocas semanas de despedir un año lleno de polémicas, el futbolista decidió lanzar una bomba en su cuenta de Instagram que dejó a todos pasados. Fiel a su estilo categórico, Icardi dejó claro que está dispuesto a decir lo que muchos sospechaban.

El escándalo comenzó cuando Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, reveló en una entrevista con Intrusos que fue apartada de los asuntos familiares de la empresaria por decisión del controvertido Payarola, quien actualmente está detenido por estafas multimillonarias. En medio del lore, Icardi aprovechó la oportunidad para apuntar contra su ex esposa y su círculo más cercano.

Mauro Icardi

"Trabajaban juntos para dañar, convencidos de que el ruido los protegía. Hoy compiten por ver quién se salva primero. El problema nunca fui yo ", disparó el futbolista junto a una imagen de su hogar en Turquía y varias valijas apiladas. Pero esto fue solo el comienzo de un descargo que no dejó títere con cabeza.

Icardi continuó con una contundencia digna de este escándalo mediático: "El problema fue que se quedaron sin a quién culpar cuando la verdad empezó a caminar sola. Yo seguí mi camino. Ustedes se quedaron atrás, peleando entre ustedes por sostener mentiras que ya no se sostienen". Y como si eso no fuera suficiente, ironizó: "Porque el final siempre es el mismo: los falsos se devoran entre sí. No hay justicia más perfecta que verlos caer sin que uno diga una palabra".

El comunicado de Mauro Icardi

El delantero del Galatasaray no se detuvo ahí y continuó exponiendo lo que considera la hipocresía de quienes alguna vez estuvieron unidos contra él: "Se defendían entre ustedes... hasta que tocó salvarse solos. Se agrandaron hablando pero se achicaron cuando hubo que probar. Yo no discutí. El león no discute con hienas, las deja pelearse entre ellas ". Y remató con una frase fatal: "Pasaron de 'equipo' a 'sálvese quien pueda'. De cómplices a acusados. De gritar juntos a señalarse en silencio. No necesité ensuciarlos. Ya venían manchados. Mientras me atacaban, firmaban su propio final. Yo solo miré... y aplaudí el desenlace".

Cabe recordar que no es la primera vez que Mauro Icardi apunta contra los representantes legales de Wanda Nara. Hace unas semanas, tras la detención de Payarola, celebró la noticia con un meme del clásico "Hermosa mañana, ¿verdad?" de Guillermo Francella y un comentario cargado de sarcasmo: "¿Cómo habían dicho? Cada uno tiene el abogado que se merece. Nunca estuve tan de acuerdo con esa frase".