Axel Kicillof crítico con la reforma laboral de Javier Milei desde la marcha: "No hay sector que le vaya bien"

La CGT y diferentes agrupaciones sindicales se manifiestan este jueves en diferentes puntos de la ciudad en rechazo al proyecto de "Modernización Laboral". En este contexto, Axel Kicillof llegó a apoyar a los trabajadores y proclamarse en contra de un oficialismo que no sólo va contra él sino también contra quienes lo supieron votar.

El gobernador bonaerense habló con diferentes medios desde la Plaza de Mayo, luego de que el triunviro de la CGT dio el discurso esperado: "Si no nos escuchan vamos a terminar en paro nacional", dejaron en claro.

Cristian Jerónimo desde la movilización del CGT

Kicillof destacó que ciento de ciudadanos se manifiesten en contra de la reforma: "La verdad que una marcha, una movilización que enaltezca. Nos fue muy difícil, muy complicado llegar hasta acá por la cantidad de gente que hay", fueron sus primeras palabras.

Al ser consultado por el posible paro nacional de la CGT, el funcionario dejó en claro: "No pude escuchar de la CGT, después voy a prestarle atención. Hoy lo que te puedo decir es un gobierno que está de espaldas a la producción, al trabajo, a las condiciones de vida ", dijo en contra de Javier Milei y su séquito.

Axel Kicillof se reunió con 80 dirigentes de las pymes de Buenos Aires

Axel se diferenció rotundamente del oficialismo: "Nosotros hoy a la mañana hicimos, en el salón dorado de la gobernación, una reunión con 80 dirigentes de las pymes de la gente de Buenos Aires, no fueron consultados, no están de acuerdo ".

El gobernador fue claro con lo que espera de los senadores: "Necesitamos que quienes representan al que labura tengan en cuenta que esta ley al que tiene condiciones de trabajo digna, se la quita y al que no las tiene se las impide tener", reflexionó y continuó en contra de la reforma laboral: "Se está planteando una reforma que no tiene una solo elemento que beneficie las condiciones del trabajador".

En la entrevista, Kicillof resaltó que el proyecto no es viable, ya que desde que asumió La Libertad Avanza se perdieron puestos miles de puesto de trabajo trabajos: "No hay sector que le vaya bien ¿y qué de esto va a mejorar con esta ley? Nada", dijo y enumeró diferentes áreas afectadas por las políticas libertarias: cerámica, metalurgia, automotriz, textil y calzados.

Axel Kicillof finalizó remarcando que el gobierno no ve la realidad que genera: "Es una situación alerta, desesperante", dijo y cerró: "A mí me vuelve a llamar la atención como cualquier estadística exhibe que un porcentaje altísimo de familias se endeudan para llegar a fin de mes".