Adorni, entre la espada y la pared: 5000 preguntas, denuncias y un Gobierno que ya no logra esquivar el escándalo

El número no es menor. Casi 5000 preguntas deberá responder Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados. Un volumen inédito que no solo anticipa una sesión caliente, sino que refleja el nivel de desgaste político acumulado en apenas semanas. El jefe de Gabinete, que todavía no cumplió con su obligación constitucional de presentarse mensualmente en el Congreso, llegará el 29 de abril con una mochila cargada: denuncias por enriquecimiento ilícito, sospechas sobre su patrimonio, viajes bajo la lupa y su vínculo con el caso $Libra. Lo que debería ser un trámite institucional -el informe de gestión previsto en el artículo 101 de la Constitución- se convirtió en un campo de batalla político. La oposición no solo apunta a la gestión. Apunta directamente a la credibilidad del funcionario.

Javier Milei y su hermana Karina analizan el costo de sostener a Adorni

Desde distintos bloques, las preguntas se concentran en un eje común: la evolución patrimonial de Adorni y su incompatibilidad con los ingresos declarados. La diputada Myriam Bregman fue directa al exigir detalles sobre propiedades, fechas de adquisición y origen de los fondos, incluyendo bienes a nombre de su esposa. En paralelo, también pidió explicaciones sobre el costo del viaje oficial a "Argentina Week" en Uruguay, con un desglose completo de gastos.

El frente judicial tampoco da respiro. Los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro ampliaron la denuncia contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito, financiamiento irregular de viajes e inconsistencias patrimoniales. En esa presentación pidieron, entre otras medidas, la citación de la escribana que intervino en la compra de dos propiedades clave: un departamento en Caballito y un inmueble en un country en Exaltación de la Cruz.

La causa ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, que comenzó a recolectar testimonios y documentación. Mientras tanto, la Casa Rosada intenta sostener lo insostenible: respaldo político total en público, dudas crecientes en privado. El presidente Javier Milei y su entorno más cercano -con su hermana y Secretaria General de la Presidenci Karina Milei a la cabeza- mantienen el apoyo a Adorni como una señal de fortaleza. Pero puertas adentro, el clima es otro.

El caso Adorni erosiona la imagen presidencial y tensiona al propio oficialismo.

Fuentes cercanas al entorno presidencial hablan de "preocupación por el impacto en la imagen" del líder de la Libertad Avanza. Hay discusiones internas sobre cómo gestionar la crisis. Hay funcionarios que empiezan a cuestionar el costo político de sostenerlo. "Estamos teniendo problemas para correr el eje de la agenda", admiten en despachos oficiales. La suspensión de la conferencia de prensa que Adorni tenía prevista para este miércoles no fue un detalle menor. Es una señal.

El Gobierno decidió bajar la exposición del jefe de Gabinete, ganar tiempo y esperar que "baje la espuma". Una estrategia clásica de contención que, por ahora, no logra frenar la escalada del caso. Incluso se mandaron a medir los efectos del escándalo en la opinión pública. El resultado encendió alarmas: caída en la imagen presidencial y creciente incomodidad dentro del gabinete. En principio, Milei se reunirá desde las 10 de este miércoles con Adorni en la Quinta de Olivos "para abordar temas de agenda".

En paralelo, el oficialismo intenta retomar la iniciativa con una nueva agenda legislativa: Ley de Glaciares, Ley de "Hojarasca", paquete de reformas. Pero el problema es otro. Cada intento por instalar nuevos temas choca contra la misma pared: el caso Adorni. La crisis no solo persiste. Se expande. En la superficie, la foto es clara: respaldo absoluto. Reuniones en Olivos. Gestos públicos. Mensajes en redes defendiendo al funcionario y atacando a los medios.

El escándalo Adorni erosiona la imagen del resto

Pero en la trastienda, el panorama es más frágil. El caso ya generó ruido interno, reproches cruzados y una pregunta que empieza a circular con más fuerza: ¿Cuánto cuesta sostener a Adorni? El 29 de abril no será una sesión más. Será la primera vez que Adorni enfrente cara a cara a los diputados después de semanas de denuncias, revelaciones y sospechas. Con casi 5000 preguntas sobre la mesa, la expectativa no es solo institucional.

Ya no se trata únicamente de explicar números, propiedades o viajes. Se trata de responder si el principal articulador del Gobierno puede sostener su cargo en medio de una crisis que amenaza con escalar aún más. El oficialismo apuesta a que el tiempo diluya el escándalo. La oposición, a que lo profundice. Lo cierto es que el caso dejó de ser un problema individual para convertirse en un problema de gestión. Y, cada vez más, en un problema de poder.