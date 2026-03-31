Estallan más bombas en la cara de Adorni: coparon la entrada de su casa en el country y los vecinos se hartaron

Manuel Adorni, jefe de gabinete, parece estar atravesando una tormenta que no parece terminar nunca. Las protestas y acusaciones en su contra se multiplican, mientras las grietas en su imagen pública se ensanchan y los vecinos de sus exclusivos barrios ya no ocultan su enojo.

El último episodio tuvo lugar en el ingreso del lujoso country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, donde Adorni posee una casa que no figura en su declaración jurada. Allí, un grupo de trabajadores de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) llevó a cabo una protesta cargada de indignación.

Bettina Angeletti y su esposo, Manuel Adorni

Con bombos, cánticos y quema de neumáticos, denunciaron el supuesto enriquecimiento ilícito del funcionario y los recortes al Programa Volver al Trabajo, que afecta a miles de familias vulnerables.

"Vinimos a denunciar el hecho de corrupción que está a la vista de todos pero no vemos a la Justicia investigando qué hay detrás del enriquecimiento de este sujeto", lanzó Nicolás Caropresi, coordinador nacional del MTE-UTEP. Las palabras resonaron con fuerza, pero no tanto como la furia de los vecinos del country, quienes rápidamente llevaron sus quejas al grupo de WhatsApp del barrio.

🚨AHORA🚨



Organizaciones sociales nucleadas en la UTEP y el MTE realizan una asamblea en la puerta del country Indio Cua, donde Manuel Adorni tiene una casa sin declarar. Denuncian la eliminación del plan Potenciar Trabajo, que deja a 900 mil personas sin un ingreso de $78 mil. pic.twitter.com/gxUY9XamOi — Diego Schejtman (@dschejtman) March 31, 2026

En el chat privado, la bronca explotó. Algunos recordaron haber advertido a Adorni sobre posibles conflictos debido a su creciente exposición pública y le reclamaron medidas preventivas. La respuesta del jefe de gabinete no tardó en llegar: "Voy a mandar gente a ordenar", habría dicho en un tono que no hizo más que caldear aún más los ánimos.

El episodio no solo dejó en evidencia el descontento social hacia un funcionario señalado por sus actos de corrupción, sino también la creciente irritación entre quienes comparten vecindario con él. Según trascendió, algunos residentes están hartos de la constante presencia de móviles policiales y del uso indebido de autos oficiales por parte de Adorni para tareas personales, como enviar a sus empleadas domésticas a hacer compras .

Manuel Adorni

La imagen del jefe de gabinete se desmorona al mismo ritmo que aumentan las acusaciones en su contra. Desde las clases públicas frente a su departamento en Caballito hasta las protestas en el country, parece que las "bombas" no dejan de estallarle en la cara. Mientras tanto, el silencio de la Justicia sobre estas denuncias solo alimenta la sensación de impunidad. Mientras tanto, Manuel Adorni prometió "colaborar en todo lo que pueda" con sus vecinos para calmar las aguas en el exclusivo barrio privado.