En el medio del genocidio, Milei donó más de seis veces su patrimonio a una nueva ONG para fortalecer a Israel en Latinoamérica

El presidente Javier Milei donó el millón de dólares que ganó con el Premio Génesis -también conocido como Nobel Judío- a una nueva ONG que tiene el fin de mejorar las relaciones de Israel con Latinoamérica. AFOIA, por las siglas en inglés de Amigos Estadounidenses de los Acuerdos de Isaac, tiene sede en Nueva York y pretende en una primera etapa establecerse en Uruguay, Panamá y Costa Rica.

Mientras tanto, los muertos en Palestina superaron los 62.000 y el hambre ya cuenta 212 víctimas, entre los que se encuentran 98 niños y niñas. El patrimonio de Milei no llega a un número como el que ofrendó, ya que de acuerdo a su última declaración jurada este es de 156.000 mil dólares. La destacada solidaridad del presidente es probable que haya roto algún tipo de récord, en el sentido de que es una donación que representa más de seis veces su patrimonio.

Karina Milei y Javier Milei cuando recibió el Premio Génesis, también conocido como el "nobel judío".

El premio que recibió Milei por parte de la Fundación Premio Génesis en 2024 fue por su "firme apoyo a Israel durante uno de los períodos más difíciles de su historia", de acuerdo a lo que declaró en su su momento Stan Polovets, el presidente de la ONG que organiza el galardón. El mismo referente explicó que la idea es alentar a que dirigentes locales apoyen a Israel, además de "enfrentar el antisemitismo y rechazar las ideologías terroristas que amenazan" los "valores y libertades compartidos".

El principal objetivo de la ONG con sede en Nueva York es facilitar el intercambio de conocimiento para mejorar el desarrollo, a partir de tecnología israelí en relación al agua, la agricultura, la ciberdefensa, la innovación financiera, la salud y la energía. Con eso en cuenta, los primeros objetivos que tienen son Uruguay, Panamá y Costa Rica, porque los analistas regionales los consideran como "aliados estratégicos" con los que pueden mejorar la relación diplomática y política.

Gaza bombardeada.

Los "Acuerdos de Isaac" son una inspiración del sionismo en los "Acuerdos de Abraham" que Israel impulsó con países árabes, para mejorar la relación productiva y diplomática con estos. La idea es que sirvan para intensificar la cooperación con los países latinoamericanos en el área de las relaciones exteriores, la economía y la cultura. El financiamiento de Milei a la propuesta fue fundamental para su concreción.

Mientras tanto los muertos en la Franja de Gaza y Cisjordania crecen día a día, a partir de la maquinaria de muerte que impulsa el Estado de Israel, que al ritmo de las bombas y las balas destrozó los lugares de trabajo y residencia de millones de habitantes. El particular ensañamiento con las infancias, que ya cuentan 18 mil muertes y 17 mil más que quedaron en orfandad, es otra demostración de la falta de humanidad del sionismo al cual Milei adhiere.