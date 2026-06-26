Adrián Ravier, el vocero del amor: 13 minutos de alabanzas a Milei para no hablar de Adorni

En un histórico momento para el partido de La Libertad Avanza, Adrián Ravier se presentó como el nuevo vocero presidencial en un acto que, si bien fue breve, dejó en claro dos cosas: no responderá preguntas incómodas y su admiración por Javier Milei no conoce límites.

La cita tuvo lugar en la Casa Rosada, donde los periodistas acreditados esperaban ansiosos obtener respuestas sobre el escándalo que envuelve a Manuel Adorni, el ex vocero presidencial ahora bajo la lupa por un presunto caso de enriquecimiento ilícito. Pero, al parecer, Ravier tenía otros planes. " Esto no será una conferencia de prensa ", anunció con firmeza, dejando claro que las interrogantes sobre su antecesor quedarían, al menos por ahora, sin respuesta.

Adrián Ravier no podía sacar la vista del texto que leía y muy pocas veces miró a los periodistas en Casa Rosada

Con el arte de no decir nada (pero decirlo todo), Ravier, quien hasta hace poco se desempeñaba como diputado nacional por La Pampa tras una "elección histórica" en 2025, se limitó a leer un discurso prolijamente preparado. En él, hizo un recorrido por su currículum y dedicó buena parte de su tiempo a ensalzar las virtudes del presidente Milei: "Hoy estoy acá porque, ante el pedido del Presidente de la Nación, Javier Milei, acepté el desafío de ser su nuevo vocero en esta etapa de profundas reformas estructurales que atraviesa nuestro país. Para mí es un honor ser la voz del presidente ", afirmó con solemnidad.

Si alguien esperaba una referencia directa al caso Adorni, se quedó con las ganas. En cambio, Ravier optó por una elegante gambeta: "En los últimos meses, la comunicación pública se enfocó en cuestiones ajenas a la marcha general del Gobierno".

Entre las perlas de su intervención, Ravier destacó su formación académica y su relación con figuras clave del ideario libertario: "El primer contacto con Javier Milei se da por la recomendación de un editor, Rodolfo Distel, quien nos recomendó escribir juntos un libro al advertir que compartíamos una pasión por las mismas ideas", relató.

Aunque el libro conjunto no se concretó en aquel momento, finalmente vio la luz en 2026 bajo el título La batalla por la macroeconomía. En esa línea, no faltaron los guiños a los ídolos intelectuales de Milei. Ravier mencionó con orgullo haber sido alumno de Alberto Benegas Lynch (hijo) y Jesús Huerta de Soto, dos referentes de la escuela austríaca de economía que tanto fascina al actual presidente.

Jesús Huerta de Soto junto a Milei, su overol de YPF y un cuadro del mismísimo Milei

Pero el verdadero clímax llegó cuando Ravier enumeró las cuatro grandes virtudes que, según él, hacen de Javier Milei un líder excepcional: "Puede ver más lejos porque está parado sobre los hombros de gigantes. En su búsqueda personal, pudo dar con las ideas correctas: las ideas liberales libertarias de la escuela austríaca, las que ambos entendemos pueden devolverle a la Argentina el crecimiento y el progreso perdidos. Además, es docente, con la pedagogía adecuada para hacer pausas en sus exposiciones, para refrescar y definir conceptos. También tuvo experiencia de consultor (...) Y, por último, y quizás lo más importante, el presidente tuvo la personalidad para patear el tablero cuando hacía falta".

Ravier prometió que a partir de la próxima semana atenderá a los periodistas todos los martes a las 11 de la mañana. Sin embargo, dejó claro que sus respuestas estarán cuidadosamente delimitadas: "Desde mi lugar, van a encontrar una persona dispuesta a escuchar e intercambiar ideas, siempre en el marco de los temas que competen a la marcha del gobierno nacional".

Adorni junto a Milei

Por supuesto, descartó opinar sobre cualquier asunto relacionado con otros poderes del Estado o temas más allá de la gestión gubernamental: "No corresponde responder sobre temáticas que atañen a competencias de otro poder de la República Argentina, ya sea el judicial o el legislativo", sentenció. Un recordatorio sutil —o no tanto— de que cualquier pregunta sobre Manuel Adorni deberá dirigirse a los tribunales y no a él.

Antes de retirarse tras 13 minutos de discurso —sin permitir ni una sola pregunta— Adrián Ravier intentó tender un puente con los periodistas presentes: "Concibo al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país. Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad".