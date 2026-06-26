Milei, en modo gatito mimoso desde España: "Si lo consideran culpable a Adorni lo vuelo yo mismo"

El presidente argentino Javier Milei dio declaraciones que abarcaron desde la situación judicial de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, hasta sus planes de reelección en 2027. Además, no escatimó elogios hacia Lionel Messi y la Selección Argentina, mientras reiteraba su férrea postura contra el socialismo.

En su gira por España, el presidente de las fuerzas del cielo parecía calmo y muy simpático con los periodistas que lo entrevistaron, un humor que cambia drásticamente cuando se enfrenta a trabajadores de prensa argentinos a los que considera "lacras", entre uno de los adjetivos más tranquilos para describirlos. Lo que más llamó la atención de la entrevista con el medio El Observador (España) fue el cambio de perspectiva que tuvo con el caso de enriquecimiento ilícito de su Jefe de Gabinete.

Manuel Adorni

Milei dejó en claro su postura: "Si lo consideran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada". No obstante, expresó su confianza en la honestidad del funcionario: "Manuel es inocente. Con lo cual, yo soy super optimista de que no va a tener ningún tipo de problema (...) a mis ministros los banco hasta las últimas consecuencias".

El presidente también se refirió a las explicaciones de Adorni sobre el origen de su patrimonio, que incluyen ganancias por inversiones en criptomonedas y ahorros no declarados previos a su ingreso a la función pública. "Creo en su honestidad", desafió Milei, aunque dejó en manos de la Justicia la tarea de determinar si hubo irregularidades: "(Si están mal) Lo va a determinar la Justicia, yo no tengo ningún problema. Yo ni siquiera soy un tipo que entiende de temas de derecho".

Sin embargo, no son todas buenas cartas para Adorni en Argentina donde tendrá que dar más de una explicación fiscal federal Gerardo Pollicita que ordenó nuevas medidas para esclarecer posibles inconsistencias en las declaraciones patrimoniales de Adorni: el objetivo es contar con un informe completo antes del inicio de la feria judicial de invierno, que comienza el 20 de julio. Mientras tanto, Adorni asegura que corregirá sus declaraciones juradas y pagará los impuestos correspondientes.

La reelección: "Estamos haciendo el mejor gobierno de la historia"

En cuanto a su futuro político, Milei fue categórico al confirmar que buscará un segundo mandato en 2027. "¿Cómo no me voy a presentar si estamos haciendo el mejor gobierno en la historia?", afirmó convencido. El presidente destacó los logros económicos de su gestión, como la reducción de la pobreza del 57% al 28% y un crecimiento económico anual del 5%.

Javier Milei en el Economic Forum en España en 2025

Además, aseguró que su gobierno ha evitado una hiperinflación y que los indicadores actuales colocan a Argentina en una posición cercana al grado de inversión: " Estamos a las puertas de empezar a ver la construcción del milagr o", enfatizó, aludiendo a un futuro prometedor con salarios reales en aumento y un riesgo país en descenso.

Fiel a su estilo combativo -sólo con los partidos de la oposición- Milei arremetió contra el socialismo, al que calificó como una "máquina de espolio" alimentada por la envidia. En un dardo envenenado directo hacia la gestión del presidente español Pedro Sánchez, celebró los avances judiciales contra figuras cercanas al mandatario ibérico y vinculó el crecimiento del aparato estatal con un incremento sistemático de la corrupción.

Javier Milei en el Economic Forum en España en 2025

"Vos tenés que tener claro que la patente de socialista es la patente de un estafador", sentenció Milei y, en contraposición, expresó su admiración por líderes como Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Fuera de su diatriba incontenible contra el "socialismo", Milei no ocultó su pasión por el fútbol y su devoción hacia Lionel Messi y la Selección Argentina: "Messi es imposible, pero él lo hace posible", expresó emocionado al analizar el desempeño del capitán argentino en el Mundial de Estados Unidos. Definiéndose como un "termo" del cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, aseguró que vive cada partido con intensidad.

Lionel Messi

En un gesto simbólico, Javier Milei ofreció ceder la Casa Rosada para los festejos si Argentina logra conquistar su cuarta Copa del Mundo. Según el mandatario, su única intención sería permitir que los jugadores celebren junto al pueblo argentino sin ninguna intervención política. Cabe recordar que, cuando el equipo de Scaloni ganó la tercera copa fue invitado por el entonces presidente Alberto Fernández pero fueron ellos quienes rechazaron la invitación.