La CGT rechazó la huelga de 36 horas y convocó a un "plan de lucha paulatino" para lograr un "gran paro nacional"

La Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió impulsar un plan de lucha que derive en un paro nacional, luego de rechazar en el Consejo Directivo Nacional la propuesta del barrionuevismo de ir hacia una huelga de 36 horas en todo el país, en rechazo a las medidas de ajuste y la reforma laboral que impulsó la gestión nacional de La Libertad Avanza (LLA). La conducción irá a los plenarios regionales con una propuesta de medidas escalonadas, al igual que se realizaron en Francia durante 2023.

"En reunión de Consejo Directivo Nacional, se resolvió afianzar un plan de lucha paulatino que conlleve a un gran paro nacional, donde acudan diferentes sectores representativos de la sociedad, afectados por las políticas del gobierno nacional de Javier Milei", sostuvieron en un comunicado que subieron a las redes sociales desde la central obrera. Allí detallaron que harán "asambleas, acciones mediáticas y marchas en la calle", que "serán las acciones que den paso a una gran manifestación conjunta que deje en claro el profundo rechazo colectivo a este modelo de miseria planificado".

La publicación de la CGT para convocar al plan de lucha nacional.

Tras la reunión realizada en la sede de Azopardo 802, Jorge Sola del gremio del Seguro y uno de los triunviros de la CGT, también señaló el comienzo "de la construcción de un plan de acción conjunto junto con las otras centrales de trabajadores para ir haciendo acciones y construyendo en el tiempo un paro nacional junto con una marcha federal", mientras que remarcó el rol que tendrá "la convocatoria a las regionales y al plenario de secretarios generales".

La idea es que en esas reuniones se revisen "todos los hechos que viene haciendo este gobierno" y que luego todo termine "en una cantidad de acciones que serán desde asambleas hasta actividades en la calle y en los medios de comunicación para terminar en un paro, que, por cuestiones tácticas y estratégicas" será "en el momento exacto para que sea lo más fortalecido posible". Por otro lado, en la reunión también se discutió la posibilidad de construir un programa político para 2027, en el marco de los cambios que hallaron dentro del peronismo algunos dirigentes gremiales, donde aseguraron que ya no tienen la misma recepción y que directamente les dan la espalda cuando acuden en busca de ayuda.

Juan Carlos Schmid de la CATT fue el impulsor de la propuesta del plan de lucha al estilo "francés".

La línea del "modelo francés" que triunfó fue propuesta por el líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Juan Carlos Schmid de Dragado y Balizamiento, aunque contó con el apoyo de otros sectores mayoritarios, que vencieron la propuesta del ex presidente de club Chacarita Juniors.

La intención es escalonar medidas para golpear con más fuerza en cada sector y evitar las muestras de debilidad que puedan surgir de acciones aisladas y sin apoyo. Durante 2023 en Francia la pelea contra la reforma jubilatoria contó con paros sectoriales que paralizaban sectores por días, pero nunca todos al mismo tiempo. Estas duraban aproximadamente siete días y eran acompañadas por grandes movilizaciones.