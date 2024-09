Advierten que los niños argentinos llegan a consultorios pediátricos con "problemas de malnutrición"

En la Argentina de Javier Milei, quienes deben ser protegidos son olvidados por el Estado manejado por las Fuerzas del Cielo. Es el caso de los jubilados que no tendrán aumento de sus salarios tras el veto de la ley de movilidad jubilatoria; además se suman las infancias que pasan por uno de los peores momentos de la historia según analizó el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde Ginebra.

La ONU realizó planteos muy contundentes sobre la preocupación que se desprende del desfinanciamiento de proyectos y hasta ministerios que protegen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Javier Milei

En una conferencia de prensa que se realizó desde Suiza, Hynd Ayoubi Idrissi, experta del Comité y coordinadora del Grupo de Trabajo de País para la Argentina fue quien cuestionó duramente el gobierno de Javier Milei y, quien tuvo que contestar las preguntas fue un funcionario de Capital Humano llamado Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares de la cartera que maneja Sandra Pettovello.

Idrissi cuestionó la "reducción de partidas presupuestarias para la infancia, desinversión en salud y educación durante los últimos meses" pero también preguntó cómo se revertiría en materia de derechos el cierre de ministerios y secretarías que velan por los derechos de los niños como el ministerio de Mujeres y el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI).

Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, subsecretario de Políticas Familiares

En un informe presentado por la organización internacional, expusieron: "El Comité está seriamente preocupado por los cambios institucionales y políticos propuestos desde finales de 2023 y el impacto que pueden tener en la protección del derechos de los niños, incluyendo: la reducción, fusión y supresión de ministerios; el reemplazo de la Secretaría Nacional de Niñez, Juventud y Familia (Sennaf) por una nueva subsecretaría de menor jerarquía".

Sobre el cierre de las últimas dos instituciones, la ONU hizo hincapié en la preocupación por el aumento de casos de videos de abuso sexual infantil y de abuso sexual intrafamiliar. En ese sentido, visibilizaron la falta de mecanismos de denuncia y condena efectiva.

Preocupación por la mal nutrición de las infancias en Argentina

En contramano de lo que milita el gobierno libertario, también se cuestionó la prohibición del lenguaje inclusivo en las oficinas de la administración pública.

A su turno, Scherrer Vivas explicó que el Estado libertario está "comprometido" para cooperar con el Comité de la ONU y expuso como propios de la gestión libertaria aunque fueron durante el gobierno de gestión peronista. Algunos de esos logros fueron por ejemplo la reducción de la mortalidad neonatal en un 50% con respecto al nivel de 2002 y a eso también sumó los aumentos que hubo durante 2024 en las partidas de ayuda social, sin mencionar los extravagantes tarifazos que se fueron sucediendo desde la asunción del libertario y desregulacionista de la economía, Javier Milei.

Pediatras en estado de alerta

En un comunicado que circuló por redes sociales, Pediatras contra el Hambre refirió a la vulnerabilidad por la que atraviesan las infancias argentinas: "Niños y niñas sin acceso a alimentos nutritivos requieren internaciones, en los hospitales pediátricos de alta complejidad, por déficits de nutrientes", adivierton y completaron que muchas de esas infancias podrían padecer de "enfermedades crónicas cardíacas, neurológicas".

Además, informaron que: "Los consultorios de distintas especialidades pediátricas advierten que reciben pacientes cansados, sin energía, que refieren que no han comido a la noche o saltean comidas".

"El hambre no espera"

Pediatras contra el Hambre también apuntó contra el gobierno de Milei: "El perjuicio infligido por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de ausentarse activamente de las políticas alimentarias, de apelar reiteradamente al Poder Judicial para evitar repartir o retrasar lo guardado y no planificar nuevas entregas, debe ser mensurado en toda su gravedad".

Mientras tanto, Norma Piazza integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría también advirtió: "Hay chiquitos comentan que no han cenado y otros que no llegan a las consultas" y en ese sentido también apuntó: "Observamos cuadros provenientes de problemas de malnutrición, como el no consumo de carne que lleva al déficit de la vitamina b12". Además, explicó que en los consultorios observan "cuadros neurológicos graves, como episodios de convulsiones. Hay una carencia por la cual no llegan a alimentarse".