Una de sus primeras apariciones públicas fue en la Universidad de Belgrano, que lo distinguió con un Doctorado Honoris Causa aún cuando es sabido y probado que su vida académica está plagada de plagios. Allí, en el recinto, Javier Milei volvió a enarbolar una de sus banderas fundacionales, que despejen cualquier duda razonable respecto de a quién iban dirigidos los mensajes del Papa León XIV en su visita a la Argentina. "La justicia social es un trato desigual ante la ley; es un robo", expresó el Javote que, si bien no dijo nada nuevo, había sembrado la duda en cierta parte de la sociedad para ver si las palabras papales habían tocado su corazón.

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Pero eso no fue todo. Milei, ensimismado en sus ideas de un mundo regido por planillas de excel, volvió a arremeter contra las verdaderas víctimas de su modelo: los que no llegan a fin de mes. Y volvió a hacerlo con ese ataque de literalidad que resulta hasta ofensivo: "Es mentira que la gente no llegue a fin de mes. ¿Pueden vivir diez días sin comer ni beber?", le preguntó al periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista, que le respondió con sentido común que las personas se endeudan. "Exacto, y pagan al mes siguiente, listo". Dato: en la Argentina que preside Milei hay más de 6 millones de personas morosas y casi 20 millones de endeudados.

"Si gano las elecciones en 30 años vamos a ser Estados Unidos". Milei desplegó su viejo repertorio aspiracional de mentiras, insensibilidades y promesas ("Se viene el siglo de oro del liberalismo", expresó el día anterior). Mientras tanto debe afrontar una realidad económica que no lo acompaña, aunque el hombre persista en su pensamiento mágico. La inflación del mes pasado se conoció hace menos de una semana, y fue de 2,2, un número no solo para nada favorable si no que además es superior al del mes anterior. Pero a Milei eso no le interesa. "Hay que ver IPC Mayorista que no está contaminada por tarifas de servicios. Es 1.6%. Además si sacamos estacionales (frutas y verduras) y la nafta, da 0.8%". Lo dice en serio. O sea, digamos, el presidente -que es economista y su jactancia es ser especialista en crecimiento con o sin dinero- pretende que la población crea que la inflación es de 0.8 por ciento porque a él se le ocurre que las naftas, los servicios y las frutas y verduras no deben medirse. Es pensar que una persona bajó de peso porque se amputó una de sus extremidades.

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Las interacciones entre Feinmann y Milei son -por momentos- surrealistas. "Presidente, qué le diría a alguien que lo votó, confió en usted para vivir mejor y hoy está sobreviviendo?", inquirió el periodista. Y la respuesta es digna de un Javo entonadísimo: "Le aviso que en el 2023 estaba peor y que hoy se cumplen 20 años de la partida de Milton Friedman que decía primero los datos". Y cerró una entrevista que vuelve a desnudarlo con una comparación tan insólita como incomprensible y descolgada. "Digamos, a mi las sirenas no me seducen. A mi me gustan las mujeres completas, no mitad mujer mitad pescado"